Für Mac und iPhone: 65W PD-Netzteil mit 3xUSB-C und 1xUSB-A

Egal ob iPhone oder Mac: Der Wechsel von den bisherigen Standard-Ladekabeln hin zum standardisieren USB-C-Schnellladegerät mit kompakter Bauform, großer Leistung und spezieller Strippe wurde nicht über Nacht vollzogen, sondern benötigte hundert kleine Schritte und läuft noch immer.

Für iPhone-Nutzer führte Apple das Lightning-zu-USB-C-Kabel ein, das Anfangs nur bei Apple selbst gekauft werden konnte und präsentierte einen neuen Schnelllade-Standard, der nicht nur das Kabel sondern auch ein Power-Delivery-Netzteil mit USB-C-Buchse und mindestens 18W-Ladeleistung vorsah.

Das Kabel verabschiedete sich dann aus der Apple-Exklusivität in ein Lizenzprogramm und ist inzwischen relativ regelmäßig zu Preisen von deutlich unter 10 Euro zu haben. Dann wandelten sich die Netzteile. Zuerst fielen die 18W-PD-Netzteile im Preis, dann änderte sich die Größe, dann nahm die hochoptimierte Ladeleistung so sehr zu, dass sich die Netzteile auch für den Betrieb an MacBook eigneten. Im Sommer kamen wir dann an einem Punkt an, an dem erste Power-Delivery-Netzteile mit zwei USB-C-Ports angeboten werden.

3 USB-C-Ports, 65 Watt

Jetzt legt der Zubehör-Anbieter Ugreen noch eine Schippe drauf, und bietet drei USB-C-Ports sowie eine USB-A-Buchse im Handlichen Format mit einer Gesamtleistung von 65W an. Ein Accessoire, das:

65W auf 4 gleichzeitig angeschlossene Geräte verteilen kann.

einen einzelnen USB-C-Port mit bis zu 65W Leistung versorgen kann.

einen einzelnen USB-A-Port mit bis zu 22,5W Leistung versorgen kann.

Und dies dank Gan-Technologie auf kompakten Maßen von 6,5 x 6,5 x 3,3 cm damit ist der 50 Euro teure Stecker eine hervorragende Reise-Alternative zu Apples MacBook-Netzteilen, denen lediglich ein 30W USB-C-Netzteil mit einem Port beiliegt – dieses verkauft Apple übrigens für 53,60 Euro.