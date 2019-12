Für Mac und iOS: Erweiterter Bluetooth-Ziffernblock von Satechi

Satechi bietet sein im Oktober vorgestelltes erweitertes numerisches Bluetooth-Keypad mittlerweile auch in Deutschland an. Der 34 Tasten umfassende Ziffernblock ist in den Farben Space Grau und Silber für jeweils 49,99 Euro erhältlich. Aktuell gibt es auf diesen Preis per Rabattgutschein nochmal 3 Euro Nachlass.

Der Tastenblock eignet sich als Erweiterung für kompakte Tastaturen wie Apples Magic Keyboard und ergänzt diese neben dem Ziffernblock um Pfeiltasten in Vollgröße sowie weitere Sondertasten. Die Tastatur ist nicht nur mit Desktop-Macs, sondern auch als Erweiterung für Apple-Notebooks oder im Zusammenspiel mit neueren iOS-Geräten verwendbar.

Die 14,7 x 11,4 x 1 cm große Zusatztastatur verbindet sich über Bluetooth und kann nicht kabelgebunden am Mac betrieben werden. Den integrierten Akku kann man über USB-C aufladen.

