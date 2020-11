Für HomeKit: Günstiges Bluetooth-Thermo-Hygrometer mit Display

Mit dem ZEYUE Bluetooth Thermo-Hygrometer ist eine neue Kombi aus Thermometer und Hygrometer in Deutschland erhältlich. Das mit einem E-Ink-Bildschirm ausgestattete Gerät lässt sich über Bluetooth auch in HomeKit-Setups einbinden.

Wir haben den Bluetooth-Raumsensor noch nicht ausprobiert, es scheint sich dabei allerdings um die HomeKit-Version eines bereits längere Zeit erhältlichen Xiaomi-Mijia-Sensors zu halten. In gleicher Ausführung ist das Produkt im Direktversand aus China über eBay bereits ab 24 Euro erhältlich, allerdings mit deutlich längeren Wartezeiten. Amazon verspricht die Zustellung innerhalb eines Werktags. Bezüglich der Messgenauigkeit wirbt der Hersteller mit Sensoren aus der Produktion von „Swiss Sensirion“.

Der Bildschirm mit Durchmesser von 55 Millimetern zeigt die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Informationen zum Batteriestand und der Bluetooth-Verbindung an. Die Messwerte werden gleichermaßen an HomeKit übermittelt. Hier ist dann die Abfrage der Werte mittels Siri oder die Anzeige in Apples Home-App möglich. Mit Blick auf die Verbindungsart wollen wir wie immer darauf hinweisen, dass die Reichweite hier im Vergleich zu WLAN oder Funk deutlich eingeschränkt ist.

Insgesamt ist das Gerät 7,4 Zentimeter hoch und 1,4 Zentimeter dick. Für die Stromversorgung ist eine CR2430-Batterie erforderlich, deren Laufzeit der Hersteller mit bis zu einem Jahr angibt. Mit dem beiliegenden Zubehör lässt sich das Thermometer sowohl and er Wand als auch stehend platzieren.