Amazon Prime Reading übernimmt die „Kindle Leihbibliothek“

Zum Jahreswechsel schafft Amazon die „Kindle Leihbibliothek“ ab. Das Angebot geht in der mit größerem Leistungsumfang verbunden Buch- und Zeitschriftenauswahl von Prime Reading auf.

Die Kindle-Leihbibliothek ist vor acht Jahren als Prime-Bestandteil in Deutschland in Deutschland gestartet. Der Name des Angebots war seither Programm, denn die angebotenen Bücher konnten nur jeweils einzeln ausgeliehen und mussten zurückgegeben werden, bevor man auf einen neuen Titel zugreifen konnte.

Prime Reading kommt im Vergleich zur Leihbibliothek nicht nur. mit größerer Auswahl, sondern auch deutlich kulanteren Nutzungsbedingungen. So lassen sich hier bis zu zehn Titel gleichzeitig laden und unbefristet behalten. Die Bücher müssen erst zurückgegeben werden, wenn man die maximale Anzahl der Leihtitel ausgeschöpft hat und einen weiteren laden will.

Prime Reading ist Bestandteil des zum Jahrespreis von 69 Euro angebotenen Prime-Abonnements. In der regelmäßig wechselnden Auswahl stehen mehrere Hundert Titel aus den Kategorien Bücher, Magazine und Comics zur Verfügung. Neben Romanen, Krimis und Sachbüchern sind hier auch Titel für Kinder zu finden.

Zum Lesen wird kein Kindle-Gerät von Amazon vorausgesetzt. Die Inhalte lassen sich auch mit den Amazon-Lese-Apps auf Mobilgeräten und Computern nutzen.