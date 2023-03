Für Epileptiker: Apple erkennt und entschärft flackernde Lichter

Die am gestrigen Montag ausgegebene tvOS-Version 16.4, die zusammen mit iOS 16.4 und macOS 13.3 zum Download bereitgestellt wurde, verfügt über eine neue Hilfsfunktion für Personen mit Epilepsie.

So führt das Update eine neue Option ein, mit der sich die Intensität „blinkender Lichter“ im laufenden Programm reduzieren lässt. Erkennt tvOS Lichtblitze oder Stroboskopeffekte, greift die neue Funktion und schwächt diese, wenn gewünscht, aktiv ab.

Die neue Option, ist ab sofort Teil der Bedienungshilfen von Apple TV, iPad und iPad und kann im Bereich Bedienungshilfen > Bewegung > Flackerndes Licht dimmen aktiviert werden. Apple selbst führt in der Kurzbeschreibung des neuen Settings an: „Videoinhalte mit wiederholt flackerndem oder hier Stroboskoplicht werden automatisch gedimmt.“

Technisches Paper veröffentlicht

Wer sich dafür interessiert wie genau Apple hier vorgeht, der kann einen Blick in das 21-seitige Paper „Video Flashing Reduction“ werfen (PDF-Download) in dem Apple auf die Hintergründe der Funktion und die eingesetzten Algorithmen eingeht.

Dieses hat Apple zusammen mit einer Swift-, einer Mathematica- und einer MATLAB-Implementierung auf dem Code-Portal GitHub veröffentlicht.

Entwickler können auf Option reagieren

Laut Apple richtet sich die neue Funktion an Anwender, für die Videoinhalte mit hellem, sich wiederholendem, kontrastreichem Blinken unangenehm sind, sowie an Epileptiker und andere lichtempfindliche Personen, die Probleme mit blinkenden Videoinhalten haben.

Entwickler haben die Möglichkeit die gesetzte Einstellung aus den Systemeinstellungen auszulesen und können in ihren Anwendungen ebenfalls auf die Präferenzen reagieren. Wie genau dies funktioniert erklärt Apple im hauseigenen Entwickler-Portal unter der Überschrift „Responding to changes in the flashing lights setting„.