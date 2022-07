Für drinnen und draußen: HomeKit-Steckdosen zu neuen Bestpreisen

Auf ifun.de haben wir uns die Vorgänger-Version der Outdoor-Steckdose im Sommer 2020 ausführlich angeschaut . Das neue, verbesserte Modell bietet Leistungsdaten von maximal 16 A bei 230 V an, also für beide Steckplätze zusammen knapp 3700 Watt.

Möglich wird das Sonderangebot durch die Kombination zwei aktiver Gutscheine, die Amazons Listenpreis von knapp 40 Euro gemeinsam auf nur noch 24,99 Euro reduzieren. Und so gehts: Auf der Produktseite muss per Mausklick der 20%-Gutschein eingelöst werden, an der Amazon-Kasse zusätzlich der Gutschein MSS620HK24 eingegeben werden.

