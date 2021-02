Für den Distanzunterricht: Belkin Tablet Stage für iPad und iPad Pro

Der Zubehör-Anbieter Belkin wird seine Tablet Stage demnächst auch für das iPad Pro anbieten und listet den neuen portablen Projektor-Standfuß bereits in seinem Online-Shop. Noch ohne voraussichtlichen Versand-Termin, steht der Verkaufspreis mit 169,99 Euro bereits fest und unterscheidet sich so gut wie nicht vom bereits bislang angebotenen Modell.

Belkin selbst beschreibt die Tablet Stage als „Projektor-Standfuß“ für iPad-Nutzer und hat vor allem Lern- und Lehr-Situationen im Blick bei dem das iPad und Lerninhalte vor der Linse der iPad-Kamera zum Einsatz kommen sollen.

So sorgt die Halterung zum einen dafür, dass sich aktuelle iPad-Modelle sicher befestigen lassen. Nach Angaben des Anbieters werden 7 bis 11 Zoll große Tablet und das 12,9 Zoll große iPad Pro unterstützt. Zum Anderen stellt diese den richtigen Abstand zur Präsentationsfläche her, auf der sich Bücher und Arbeitsbögen ablegen lassen, die am iPad beschriftet, um Notizen ergänzt und in der Stage-App festgehalten werden können.

Begleitet von der Stage-App

Diese soll beim Erstellen von Demo-Videos und Unterrichtseinheiten zur Hand gehen und erlaubt das Abfilmen der Präsentationsfläche, die Darstellung von Bild-in-Bild-Inhalten und den Wechsel des Hintergrundes. Die Stage-App lässt sich kostenfrei aus dem App Store laden, verlangt zum Freischalten aller Funktionen jedoch das Tätigen eines 5,49 Euro teuren In-App-Kaufs.

Neben der Aufnahme von Videos kann die Stage-App ihren Display-Inhalt auch an angeschlossene Projektoren übergeben, setzt hierfür jedoch die Anbindung per AirPlay oder einen entsprechenden Video-Adapter voraus.

Belkins Tablet Stage misst 33,0 cm x 39,0 cm x 41,5 cm, besitzt eine integrierte Kabelführung und lässt sich um 180 Grad drehen. Amazon listet das alte Modell der Tablet Stage für 189 Euro.