Alternative App Stores: Ab Montag auch auf dem iPad

Was auf dem iPhone schon etwas länger möglich ist, bislang allerdings nur schleppend an Fahrt gewinnt, wird ab dem 16. September auch das iPad erreichen: Mit der Ausgabe von iPadOS 18 am Montag werden Anwender alternative App-Marktplätze auf ihren Tablets installieren und neue iPad-Apps aus diesen laden können.

Grund für diese Änderung sind die neuen europäischen Digitalgesetze, konkret der Digital Markets Act (DMA) der EU. Mit iPadOS 18 wird das iPad dieselben Regelungen umsetzen, die auf dem iPhone im zweiten Quartal eingeführt wurden und den Zugang zu App Stores von Drittanbietern ermöglichen.

AltStore, Setapp, Epic Games Store

Die Auswahl an alternativen App-Marktplätzen ist derzeit jedoch noch überschaubar: Neben dem AltStore PAL, der sich inzwischen gänzlich kostenfrei installieren lässt, steht eine Vorabversion von Setapp Mobile und seit kurzem die iOS-Version des Epic Games Store zum Download bereit. Beim Epic Games Store hat bereits angekündigt, noch in diesem Jahr auch das iPad unterstützen zu wollen.

Am 17. September startet in der EU die offene Beta von Setapp Mobile, der mobilen Variante der bekannten Software-Flatrate, und verspricht Anwendern den Zugang zu einer Auswahl an hochwertigen Apps. Zusätzliche Käufe entfallen, da alle Apps im Rahmen des Abos verfügbar sind.

iPadOS 18 als Gatekeeper eingestuft

Die Anforderungen, die die neuen europäischen Digitalgesetze an das iPad stellen, sind vielfältig. Neben der Nutzung von App-Marktplätzen, muss es auch möglich sein, das Tablet von vorinstallierten Applikationen zu befreien, zudem müssen Nutzer in der Lage sein, den Standard-Browser selbst auszuwählen.

Apple hatte initial argumentiert, dass iPadOS nicht die erforderliche Nutzeranzahl aufweise, um unter die Regelungen des DMA zu fallen. Dennoch wurde das Betriebssystem von der Europäischen Kommission als Gatekeeper eingestuft. Die Mitteilung diesbezüglich, die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Ende April ausgegeben hat, lässt sich hier nachlesen.