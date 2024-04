Front Row: Videoplayer für räumliches Audio jetzt auch auf Deutsch

Über den Videoplayer Front Row haben wir erst vor wenigen Wochen berichtet. Die Mac-Anwendung richtet sich an Nutzer, die nicht über ein Surround-Sound-Setup verfügen, dennoch aber Filme und Fernsehsendungen in räumlichem Audio genießen wollen. „Front Row“ will dieses Erlebnis auch bei der Verwendung von Kopfhörern wie den AirPods Pro bereitstellen – eine Funktion, über die die sonst gerne genutzten Videoplayer auf dem Mac (noch) nicht verfügen.

Über die vergangenen Wochen hinweg hat sich der Entwickler der App ausgesprochen aktiv gezeigt und sich nicht nur um die Produktpflege und kleinere Funktionserweiterungen gekümmert, sondern auch dafür gesorgt, dass „Front Row“ zusätzliche Sprachen unterstützt. Mit der jetzt verfügbaren Version 2.4 wurde die App dann auch mit deutscher Sprachunterstützung bereitgestellt.

„Front Row“ lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und hat ein Demo-Video von Dolby im Gepäck, mit dessen Hilfe ihr einfach und eindrucksvoll sehen könnt, wie sich die räumliche Audioverteilung mit Kopfhörern simulieren lässt. Das Video startet, wenn ihr im Hauptmenü der App auf die Option „3D Audio erleben“ klickt.

Audio-Effekte stehen im Mittelpunkt

Der Entwickler betont, dass es sich bei seiner App keinesfalls um einen vollumfassenden Videoplayer handelt, wie beispielsweise bei VLC oder IINA der Fall. Der Fokus lag einzig darauf, mithilfe von Apples AVKit einen einfachen Videoplayer zu erstellen, der die Wiedergabe von „3D Audio“ unterstützt – was Apple im Deutschen mit „räumlichem Audio“ übersetzt. Über diese Option verfügen bislang noch nicht viele Anwendungen in diesem Bereich.

Dementsprechend unterstützt „Front Row“ auch deutlich weniger Dateiformate, als man dies von anderen speziell für die Videowiedergabe und -konvertierung erstellen Drittanbieter-Apps kennt.

Nicht mit Apples „Front Row“ verwechseln

Bereits auf unsere ursprünglichen Vorstellung der App hin wurde nachgefragt, ob es sich bei „Front Row“ nicht auch um ein Apple-Produkt handelt – das war in der Tat mal der Fall.

Apples „Front Row“ war eine 2005 vom damaligen Apple-Chef Steve Jobs vorgestellter Mediencenter-Anwendung, die sich auch mithilfe der Apple-Remote-Fernbedienung bedienen und gleichermaßen für die Wiedergabe von Audio- und Videoinhalten verwenden ließ. Die letzte Version des Mac-Betriebssystems, mit der „Front Row“ noch ausgeliefert wurde, war das im Jahr 2009 erschienene macOS Snow Leopard.