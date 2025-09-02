Apple Pencil 1: 10 Jahre und immer noch im Verkauf

Apple verkauft den Apple Pencil inzwischen seit zehn Jahren. Am Dienstag ist eine Dekade vergangen, seit Apple den Zeichenstift am 9. September 2015 vorgestellt hat und exakt diese Version lässt sich bis heute bei Apple bestellen. Wie ein guter Wein ist der Stift im Alter nicht günstiger, sondern teurer geworden. Bei seiner Markteinführung hat man den Apple Pencil der ersten Generation noch für 109 Euro bekommen. Zwischenzeitlich ist der Preis für dieses Modell auf 119 Euro gestiegen.

Kaufen wird die erste Version des iPad-Stifts aber nur jemand, der noch ein älteres iPad-Modell besitzt, das nicht von den anderen Versionen des Zeichenstifts unterstützt wird. Aus dem gleichen Grund bietet Apple „unter der Ladentheke“ auch noch die zweite Generation des Apple Pencil an. Für dieses Modell muss man sogar 149 Euro bezahlen und somit den gleichen Preis wie für das aktuelle Top-Modell Apple Pencil Pro.

Erste Generationen nur unter dem Ladentisch

Apple beschränkt sich inzwischen darauf, die beiden neueren Modelle Apple Pencil Pro und Apple Pencil USB-C zu bewerben. Auf der offiziellen Produktseite zum Apple Pencil finden sich nur noch diese beiden Varianten beschrieben und mit Blick auf ihre Kompatibilität und ihren Leistungsumfang einander gegenübergestellt.

Es ist wichtig, dass man beide Tabellen beachtet und den Kauf der gewünschten Variante nicht alleine vom Funktionsumfang abhängig macht. Der Apple Pencil Pro lässt sich bislang nur mit den leistungsfähigsten iPad-Modellen nutzen. Auch das seit März erhältliche Standard-iPad mit A16-Prozessor erfüllt die Voraussetzungen für diesen Stift nicht und ist an den Apple Pencil USB-C gebunden. Eine Kompatibilitätsliste, die auch die ersten beiden Modelle des Apple Pencil enthält, findet sich hier zum Abruf.

Bei anderen Händlern deutlich günstiger

Die beiden aktuellen Modelle des Apple Pencil bekommt man wie gewohnt bei anderen Händlern günstiger als bei Apple selbst. Amazon bietet den Apple Pencil Pro gerade für 119 Euro an, der Apple Pencil USB-C ist dort für 75 Euro erhältlich. Wer noch einen Apple Pencil 2 will, kommt dort sogar 61 Euro günstiger als bei Apple zum Zug.