Fritz!OS 8.2 für die Modelle 6690 Cable und 7530 verfügbar

Ab heute erhalten auch Besitzer der Fritz!Box-Modelle 6690 Cable und 7530 die Möglichkeit, die mit dem Router-Betriebssystem Fritz!OS 8.2 eingeführten Neuerungen zu nutzen. Für die Fritz!Box 6690 Cable steht Fritz!OS 8.21 zur Installation bereit und auf der Fritz!Box 7530 kann man Fritz!OS 8.20 installieren. Das Update bringt für beide Geräte sowohl mehr Komfort als auch zusätzliche Sicherheits- und Verwaltungsoptionen.

Als eine der Hauptfunktionen der neuen Softwareversion beschreiben die Entwickler den neuen Online-Monitor. Damit soll sich die Internetnutzung der wichtigsten Geräte im Haushalt grafisch abbilden lassen. Neben den Top-Verbrauchern werden hier weitere ausgewählte Heimnetzgeräte angezeigt, damit man den Datenverbrauch einzelner Komponenten leichter nachvollziehen kann.

Verbesserungen im Mesh-Betrieb

Im Mesh-Betrieb optimieren sich Fritz!Repeater unter der neuen Systemversion selbstständig und wählen automatisch die stabilste Verbindung, um die Datenrate im gesamten Netzwerk zu verbessern. Für Smart-Home-Nutzer hat das Update ebenfalls mehr Möglichkeiten im Paket, insbesondere soll hier das Auslösen von Routinen verbessert werden.

Mithilfe einer neuen Freigabefunktion für das Fritz!NAS kann man Inhalte wie Fotos einer Familienfeier zentral sammeln und einfach mit anderen Nutzern teilen. Im Bereich der integrierten Kindersicherung haben die Entwickler die Anzeige von Zugangsprofilen und den diesen zugeordneten Geräten optimiert.

Mobilfunk-Verbindung als Internet-Backup

Mit Fritz!Failsafe verfügen aktuelle Modelle der Fritz!-Geräte über einen integrierten Ausfallschutz. Im Fall einer Internetstörung kann das Gerät automatisch auf eine Ersatzverbindung wechseln, beispielsweise über Mobilfunk. Zudem soll sich der Energieverbrauch der Geräte mithilfe von EEE (Energy Efficient Ethernet) weiter senken lassen.

Abhängig von den Geräteeinstellungen wird das Update bei Verfügbarkeit automatisch installiert. Der Vorgang lässt sich über die Benutzeroberfläche der Geräte ansonsten auch manuell starten.