FRITZ!Fon C6 Black: Neue Variante des FRITZ!Box-Telefons

Unterm Strich lässt sich wohl festhalten, dass Festnetz-Telefone mittlerweile auch in Deutschland mehr und mehr vom Markt verschwinden. Wenn die Geräte Verwendung finden, können insbesondere Komfortlösungen punkten. AVM bietet seine DECT-Telefone beispielsweise mit erweiterter Anbindung an die eigenen FRITZ!Box-Systeme an. Wer sich bislang am bevorzugten Weiß der Geräte gestört hat, findet das FRITZ!Fon C6 jetzt auch in Schwarz im Programm des Herstellers.

Die AVM-Telefone haben insbesondere im Zusammenspiel mit den sonstigen Netzwerkkomponenten des Herstellers ihre Vorteile. Auf Basis der neuesten FRITZ!OS-Version 7.25 können FRITZ!Box-Besitzer beispielsweise Wetterinformationen auf dem Bildschirm des Festnetztelefons anzeigen. Weitere Funktionen im Zusammenspiel mit der FRITZ!Box erlauben beispielsweise die Bedienung von Smarthome-Geräten des Herstellers, das Abspielen von Internetradio und Podcasts oder den Zugriff auf Medienserver.

AVM bietet das FRITZ!Fon C6 Black als neue Variante seines drahtlosen Telefons mit der folgenden Funktionsbeschreibung zum Preis von 79 Euro an: