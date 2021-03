„City Charts“: Apple Music soll regionale Hitlisten bekommen

Mit den heute neu für Entwickler bereitgestellten Beta-Versionen der kommenden Apple-Betriebssysteme kündigt sich eine kommende Erweiterung für Apple Music an. Abonnenten des Musikdienstes sollen künftig auf die „City Charts“ genannten Hitlisten für verschiedene Städte zugreifen können.

Apple zufolge lassen sich mit den neuen „City Charts“ in Apple Music künftig täglich aktualisierte Chart-Listen für mehr als 100 Städte weltweit abrufen, die auf den dort jeweils gerade beliebten Songs basieren. Die Neuerung zeigt sich zwar noch nicht in Apple Musik, kündigt sich der Webseite 9to5Mac zufolge jedoch bereits im Quellcode von iOS 14.5 an.

Euch kommt das bekannt vor? Spotify hat vor sechs Jahren mit seinen „Cities of the World“ ein ähnliches Projekt gestartet, das mittlerweile aber wieder eingeschlafen ist. Die alten Wiedergabelisten stehen teilweise noch zum Abruf bereit.