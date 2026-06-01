FRITZ!Box 7630 für DSL-Anschlüsse jetzt erhältlich

Die FRITZ!Box 7630 wurde vor genau einem Jahr angekündigt. Jetzt ist der neue DSL-Router des Berliner Herstellers FRITZ! auch tatsächlich erhältlich. Das Gerät wird über den Online-Shop von FRITZ! und über Amazon zum Preis von 299 Euro angeboten.

Bei der FRITZ!Box 7630 handelt es sich um einen klassischen DSL-Router, der laut Hersteller mit besonderem Fokus auf schnelle und stabile Heimnetzverbindungen konzipiert wurde. Das Gerät unterstützt alle gängigen DSL-Anschlüsse mit Datenraten von bis zu 300 MBit/s. Dank Unterstützung von Wi-Fi 7 soll das Gerät im Heimnetz drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GBit/s ermöglichen. Für Kabelverbindungen stehen neben einem 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Port drei Gigabit-LAN-Ports auf der Rückseite des Routers zur Verfügung. Zudem findet sich eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone integriert.

Der Router lässt sich darüber hinaus auch als Smarthome-Zentrale verwenden. Die FRITZ!Box 7630 ist kompatibel mit den vom Hersteller angebotenen Geräten aus dieser Kategorie, darunter Heizkörperregler und Schaltsteckdosen. In Verbindung mit einer angeschlossenen Festplatte kann das Gerät auch als Medienserver fungieren.

FRITZ!Box 7630 – Technische Daten: