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Neues Standard-Modell mit Wi-Fi 7

FRITZ!Box 7630 für DSL-Anschlüsse jetzt erhältlich
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Die FRITZ!Box 7630 wurde vor genau einem Jahr angekündigt. Jetzt ist der neue DSL-Router des Berliner Herstellers FRITZ! auch tatsächlich erhältlich. Das Gerät wird über den Online-Shop von FRITZ! und über Amazon zum Preis von 299 Euro angeboten.

Fritzbox 7630 1

Bei der FRITZ!Box 7630 handelt es sich um einen klassischen DSL-Router, der laut Hersteller mit besonderem Fokus auf schnelle und stabile Heimnetzverbindungen konzipiert wurde. Das Gerät unterstützt alle gängigen DSL-Anschlüsse mit Datenraten von bis zu 300 MBit/s. Dank Unterstützung von Wi-Fi 7 soll das Gerät im Heimnetz drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GBit/s ermöglichen. Für Kabelverbindungen stehen neben einem 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Port drei Gigabit-LAN-Ports auf der Rückseite des Routers zur Verfügung. Zudem findet sich eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone integriert.

Der Router lässt sich darüber hinaus auch als Smarthome-Zentrale verwenden. Die FRITZ!Box 7630 ist kompatibel mit den vom Hersteller angebotenen Geräten aus dieser Kategorie, darunter Heizkörperregler und Schaltsteckdosen. In Verbindung mit einer angeschlossenen Festplatte kann das Gerät auch als Medienserver fungieren.

Fritzbox 7630 Anschluesse

FRITZ!Box 7630 – Technische Daten:

  • Unterstützung für ADSL, VDSL, VDSL Vectoring, Supervectoring 35b mit bis zu 300 MBit/s
  • Unterstützung für DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
  • WLAN Mesh auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)
  • 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
  • Smart Home über DECT ULE
  • Einfache Einrichtung per MyFRITZ! auf Tablet und Smartphone
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang und weiteren Software-Features
Produkthinweis
FRITZ!Box 7630 | DSL-Router | zukunftssicheres Wi-Fi 7 bis zu 3,6 GBit/s | WLAN Mesh | höchster Sicherheitsstandard... 299,00 EUR
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01. Juni 2026 um 16:11 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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