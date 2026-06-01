Disney+: Diese Filme und Serien starten im Juni

Disney+ kocht im kommenden Monat auf Sparflamme. Die Liste mit den Neustarts aus Eigenproduktion und den Erweiterungen für den Back-Katalog fällt im Juni schlanker aus, als in den vergangenen Monaten der Fall.

Zunächst ein Blick auf die von Disney+ als Highlights beworbenen Neuzugänge. Mit „Not Suitable for Work“ startet am 2. Juni eine neue Comedyserie von Mindy Kaling. Die Geschichte begleitet fünf junge Berufseinsteiger in New Yorks Stadtteil Murray Hill, die ihren Platz zwischen Karriere und Privatleben suchen. Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television.

Am 4. Juli geht es bei „Will Trent“ mit Staffel 4 weiter. Die Serie basiert auf den Romanen von Karin Slaughter und erzählt von einem Ermittler des Georgia Bureau of Investigation, der nach einer schwierigen Kindheit im Pflegesystem von Atlanta zu einem der erfolgreichsten Fahnder der Behörde geworden ist.

„Alice & Steve“ ist ein neues Beziehungsdrama im Serienformat. Alice gerät in eine Krise, als ihre Tochter Izzy eine Beziehung mit ihrem langjährigen Freund Steve beginnt. Aus der zunächst engen Freundschaft entwickelt sich ein zunehmend eskalierender Streit, bei dem Alice versucht, die Beziehung der beiden zu sabotieren. Auch ihr Ehemann Daniel wird schließlich in den Konflikt hineingezogen. Starttermin ist der 8. Juni.

Am selben Tag läuft die National-Geographics-Serie „Best of the World mit Antoni Porowski” an. Antoni Porowski reist in der Serie durch Städte wie Paris, London, Mexiko-Stadt und New York, um besondere Orte, Restaurants und kulturelle Eigenheiten vorzustellen. Dabei stehen weniger klassische Sehenswürdigkeiten als vielmehr lokale Erlebnisse und Begegnungen mit den Menschen vor Ort im Mittelpunkt.

Bei „Bob’s Burgers“ geht es am 17. Juni weiter. In der 16. Staffel beschäftigen Bob und Linda Erinnerungen an die Anfangszeit des Lokals, während ihre Kinder mit Musikprojekten, Schulproblemen und familiären Turbulenzen zu kämpfen haben.

„Avatar: Fire and Ash“ startet am 24. Juni. Im dritten Teil der Avatar-Reihe kehren Jake Sully und seine Familie nach Pandora zurück. Nach einem schweren Schicksalsschlag geraten sie erneut in einen Konflikt, diesmal mit den sogenannten Ash People, die Eywa für den Untergang ihrer Heimat verantwortlich machen. Unterstützt werden die Sullys von den Wind Traders.

Kurz vor Monatsende läuft dann am 26. Juni noch die fünfte und letzte Staffel von „The Bear“ an. Sydney, Richie und Sugar müssen das Restaurant ohne Carmy weiterführen. Finanzielle Probleme, ein drohender Verkauf und persönlicher Druck bringen das Team an seine Grenzen, während es versucht, den Betrieb zusammenzuhalten.

Disney+ Neustarts im Juni

1. Juni

Doctor on the Edge Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)

2. Juni

Not Suitable for Work Staffel 1 (Hulu)

4. Juni

Will Trent Staffel 4 (Hulu)

5. Juni

Hannah Berner: None of my Business OV/UT) (Hulu)

8. Juni

Alice & Steve Staffel 1 (Hulu)

Staffel 1 (Hulu) Best of the World mit Antoni Porowski Staffel 1 (National Geographic)

9. Juni

Toy Story 5: A Special Look (Pixar)

10. Juni

Dragon Striker Staffel 1 (Disney)

12. Juni

Micky+ Kurzgeschichten: Micky+ Bluey (Disney)

(Disney) Marvels „Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde“ Staffel 1 (Marvel)

16. Juni

A Spark into a Flame: Hamilton & Hip Hop (OV/UT)

17. Juni

Never Change! (OV/UT) (Hulu)

(OV/UT) (Hulu) King & Prince: Unser Treffen in LA Staffel 1 (OV/UT) (Disney)

Staffel 1 (OV/UT) (Disney) Bob’s Burgers Staffel 16

24. Juni

Behind the Attraction Staffel 3 (Disney)

Staffel 3 (Disney) Avatar: Fire and Ash

26. Juni

The Bear: King of the Kitchen Staffel 5 (Hulu)

Neue Katalogtitel im Juni

1. Juni

Dante’s Peak

Maria Stuart, Königin von Schottland

10. Juni

Minnie Toons: Das Haustier-Hotel Staffel 1 (neue Episoden) (Disney)

12. Juni

Naruto Staffel 1

19. Juni