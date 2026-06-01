MagentaTV zur WM mit günstigen Bundle-Angeboten

Die Telekom fährt zur anstehenden Fußball-WM eine Sonderaktion für die SmartStream-Tarife von MagentaTV. Vorausgesetzt, man verpflichtet sich für 24 Monate, bekommt man MagentaTV inklusive RTL+ Premium zu Preisen ab umgerechnet 8,25 Euro pro Monat. Damit lassen sich auch alle Spiele der FIFA WM 2026 in UHD-Qualität live streamen. 44 der insgesamt 104 Begegnungen werden exklusiv von der Telekom übertragen.

Das Angebot ist unabhängig davon, ob man Internet über die Telekom oder einen anderen Anbieter hat. Interessant wird das Ganze jedoch vor allem dann, wenn man MagentaTV auch langfristig nutzen will.

Auch die größeren SmartStream-Pakete sind aktuell wieder günstiger zu haben. Bei 24 Monaten Laufzeit bekommt man jeweils die ersten sechs Monate Gratis. Bei MagentaTV MegaStream bedeutet das, dass man umgerechnet monatlich 22,50 Euro bezahlt und dafür neben MagentaTV auch Zugriff auf Netflix Standard, Disney+ Standard, Apple TV und RTL+ Premium hat.

Im mittleren SmartStream-Paket bekommt man bei 24 Monaten Laufzeit für monatlich 12,75 Euro Zugriff auf Magenta TV und RTL+ Premium sowie die Werbe-Abos von Netflix und Disney+.

Ausführliche Infos zu den verschiedenen Angeboten findet ihr hier bei MagentaTV.

Auch waipu.tv mit WM-Angebot

Auch der Anbieter waipu.tv nutzt die Fußball-WM, um die Werbetrommel für seine Internet-TV-Pakete zu rühren. Besonders interessant scheint uns hier der WM-Deal zu Perfect Plus. Das normalerweise 15 Euro pro Monat teure Paket aus Live-TV, Mediatheken und Pay-TV-Sendern hat zudem einen digitalen Videorekorder inklusive.

Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten bekommen Neukunden waipu.tv Perfect Plus für lediglich 8 Euro im Monat. In diesem Preis ist zudem der waipu.tv Stick enthalten. Das kleine Dongle wird an einen HDMI-Anschluss gesteckt und ermöglicht anschließend die Nutzung der TV-Plattform mit einer im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung.