Teils Apple TV und Netflix mit dabei
MagentaTV zur WM mit günstigen Bundle-Angeboten
Die Telekom fährt zur anstehenden Fußball-WM eine Sonderaktion für die SmartStream-Tarife von MagentaTV. Vorausgesetzt, man verpflichtet sich für 24 Monate, bekommt man MagentaTV inklusive RTL+ Premium zu Preisen ab umgerechnet 8,25 Euro pro Monat. Damit lassen sich auch alle Spiele der FIFA WM 2026 in UHD-Qualität live streamen. 44 der insgesamt 104 Begegnungen werden exklusiv von der Telekom übertragen.
Das Angebot ist unabhängig davon, ob man Internet über die Telekom oder einen anderen Anbieter hat. Interessant wird das Ganze jedoch vor allem dann, wenn man MagentaTV auch langfristig nutzen will.
Auch die größeren SmartStream-Pakete sind aktuell wieder günstiger zu haben. Bei 24 Monaten Laufzeit bekommt man jeweils die ersten sechs Monate Gratis. Bei MagentaTV MegaStream bedeutet das, dass man umgerechnet monatlich 22,50 Euro bezahlt und dafür neben MagentaTV auch Zugriff auf Netflix Standard, Disney+ Standard, Apple TV und RTL+ Premium hat.
Im mittleren SmartStream-Paket bekommt man bei 24 Monaten Laufzeit für monatlich 12,75 Euro Zugriff auf Magenta TV und RTL+ Premium sowie die Werbe-Abos von Netflix und Disney+.
Ausführliche Infos zu den verschiedenen Angeboten findet ihr hier bei MagentaTV.
Auch waipu.tv mit WM-Angebot
Auch der Anbieter waipu.tv nutzt die Fußball-WM, um die Werbetrommel für seine Internet-TV-Pakete zu rühren. Besonders interessant scheint uns hier der WM-Deal zu Perfect Plus. Das normalerweise 15 Euro pro Monat teure Paket aus Live-TV, Mediatheken und Pay-TV-Sendern hat zudem einen digitalen Videorekorder inklusive.
Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten bekommen Neukunden waipu.tv Perfect Plus für lediglich 8 Euro im Monat. In diesem Preis ist zudem der waipu.tv Stick enthalten. Das kleine Dongle wird an einen HDMI-Anschluss gesteckt und ermöglicht anschließend die Nutzung der TV-Plattform mit einer im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung.
Magenta ist leider durch – Die Telekom hat ja keine Glasfaser gelegt ….
Das schöne ist: Du kannst die Telekom Angebote auch buchen wenn Dein Internetanbieter ein anderer ist ;-)
ja aber viel zu viel … 8 euro Sportpaket und ohne Telekom Anschluss 20 euro pro monat
Falls es hier auch Leute gibt, die schon mal zu McDonalds gehen und die App nutzen, für 250 Punkte bekommt man MagentaTV Flex für 2 Monate kostenlos.
Diese „0€ / ab dem 7. Monat XX Euro“-Werbung gehört dringendst verboten, das ist einfach nur noch lächerlich wie die Anbieter versuchen die Preise zu verschleiern. Auch ganz schlimm bei Handyverträgen und Internetverträgen …
Das ist doch dasselbe für die Tagesgeldangebote 4% für drei Monate und danach 1% – und viele meinen, das wäre ein toller Deal
Ich verstehe auch den Sinn dahinter null- auch dieses rechnerisch usw. Dann mach doch gleich den Preis auf 12.99€ und gut ist.
Man ärgert sich dich dann eher, wenn man erstmal nichts bezahlt und dann am Ende dann eben doch den „vollen“ Preis zahlen muss. Vielleicht eher umgekehrt. Zu Beginn voll blechen und dann die letzten 6 Monate auf null Euro. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es vergisst und weiterlaufen lässt größer ;-)
Der Trick scheint zu sein… wenn der echte Preis fällig wird, ist das fristenfenster für einen wirksamen Rücktritt vom Vertrag längst erloschen… und zack, hat man wieder jemanden in einen Langzeitvertrag geködert… der ist zwar unzufrieden und macht möglicherweise sofort die Kündigung zum nächstmöglichen Termin fertig um die Frist nicht zu verpassen… aber das ist alles nicht so wichtig, wenn man bedenkt, dass insb. börsennotierte Unternehmen nur in 3 Monatsfenstern denken, bei dem das Wachstum in zahlen ausgedrückt werden muss.
Was wird denn da genau verschleiert? Wenn man 24 Monate abschließt bekommt man 6 Monate geschenkt, bucht man monatlich kündbar zahlt man gleich den regulären Preis. Was genau soll man da verbieten? Man kann es manchen Menschen glaube ick sowieso nie recht machen
Und je höher die Inflation jetzt ist, desto günstiger ist im Nachhinein das Angebot.
Wo wird was verschleiert – steht doch groß dran und nicht nur als Fußnote.
Wer lesen kann.. ;)
Als Tipp 2 Monate gratis am schauen über den McDonald’s Coupon für 250 Punkten über deren App.
So könnt ihr for free alle Spiele schauen. Hab es mir dort auch geholt.
Bei waipu ist der Stick aber nur zur Miete, kleine Falle..
Der Stick oder die Box lassen sich auch käuflich erwerben.
24 Monate Laufzeit. Hinten ist die Ente fett.
Was man vielleicht noch erwähnen sollte: UHD gibt es bei MagentaTV nur dann, wenn man mit den Plattform eigenen Geräte streamt. Also nur mit MagentaTV One oder Magenta TV Stick ist UHD verfügbar. Über alle anderen Streaming Boxen funktioniert UHD nicht.
Ist das schon bestätigt? Sollte doch zur diesjährigen WM geändert werden