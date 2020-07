FRITZ!Box 6850 LTE: Vollwertiger Mobilfunk-WLAN-Router von AVM

AVM informiert über den Verkaufsstart der FRITZ!Box 6850 LTE. Der WLAN-Router ist speziell für den Einsatz an Standorten ohne klassischen Internetanschluss konzipiert und stellt eine Online-Verbindung über das Mobilfunknetz her.

Die FRITZ!Box 6850 LTE funkt in zehn LTE- sowie drei UMTS-Frequenzen und unterstützt auch Roaming für das Surfen unabhängig vom Netzanbieter. Bei optimalem Empfang sollen sich dabei Geschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s erreichen lassen. Eine integrierte Funktion unterstützt laut Hersteller dabei, das Gerät für bestmöglichen Empfang auszurichten.

Im Haus wird die Internetverbindung über 2×2 Dualband WLAN sowie vier Gigabit-LAN-Anschlüsse bereitgestellt. Externe Speichermedien lassen sich über USB verbinden, zudem arbeitet das Gerät als DECT-Basis für Telefone und Smarthome-Geräte. Die FRITZ!Box 6850 LTE soll in Kürze für 189 Euro erhältlich sein.

AVM will im Laufe des Jahres mit der FRITZ!Box 6850 5G noch eine 5G-Variante der aktuellen Produktneuheit auf den Markt bringen. Zwei Router mit Mobilfunk-Unterstützung bietet der Hersteller bereits an. Bei der FRITZ!Box 6820 LTE handelt es sich um ein kompaktes Gerät für den Einsatz auf Reisen und in Ferienhäusern. Die FRITZ!Box 6890 LTE unterstützt als Hybrid-Gerät auch DSL-Verbindungen und gewährt so auch zusätzliche Ausfallsicherheit, lässt sich allerdings nicht mit der neuen Hybrid-Option der Telekom nutzen – hier wird bislang exklusiv der Telekom-Router Speedport Pro vorausgesetzt.

Technische Daten der FRITZ!Box 6850 LTE: