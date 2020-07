Amazon-Sommerfestival: Mehr als 100 Leihfilme im Angebot

Amazon hat sein Sommerfestival für Zuhause gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt sind mehr als 70 Leihfilme für jeweils 97 Cent und zudem knapp 90 Leihfilme für jeweils 1,94 Euro zu haben.

Das Angebot im Rahmen der Aktion ist bunt gemischt, so finden sich in der 97-Cent-Kategorie aktuelle Produktionen wie „Birds of Prey“ und „Just Mercy“ ebenso wie verschiedene „Hobbit“- und „Herr der Ringe“-Filme, „Ocean’s 8“ oder „Small Foot“. Zudem kommt das umfangreiche Angebot der mit 1,94 Euro etwas teureren Filmen.

Auch dieses mal gelten die üblichen Amazon-Leihbedingungen. Somit müsst ihr die Filme als nicht alle direkt ansehen, sondern könnt euch auch ein wenig auf Vorrat eindecken. Die Amazon-Leihbedingungen geben euch 30 Tage Zeit, um eine geliehenes Video zu starten. Erst nach der ersten Wiedergabe läuft dann die Frist von 48 Stunden, um den Film fertig anzusehen.