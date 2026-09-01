FRITZ!Box 6690 Pro startet mit Wi-Fi 7 und Zigbee

Der Berliner Netzwerkausrüster FRITZ! hat mit der FRITZ!Box 6690 Pro seinen ersten Kabelrouter mit Wi-Fi 7 am Start. Das Gerät kombiniert ein integriertes DOCSIS-3.1-Kabelmodem mit Tri-Band-WLAN, Telefoniefunktionen und einer Smarthome-Zentrale für DECT ULE und Zigbee. Die FRITZ!Box 6690 Pro ist jetzt für 429 Euro erhältlich. Alternativ zum Kauf bietet Vodafone die FRITZ!Box 6690 Pro als erster Provider auch als Leihgerät an.

Tri-Band-WLAN mit 6 GHz

Neben den Frequenzbändern bei 2,4 und 5 GHz nutzt die FRITZ!Box 6690 Pro auch das 6-GHz-Band. Die Erweiterung soll insbesondere in Umgebungen mit vielen WLAN-Netzen für Entlastung sorgen. Der Hersteller nennt eine kombinierte WLAN-Datenrate von bis zu 12,2 Gbit/s. Diese setzt sich aus maximal 5.760 Mbit/s bei 6 GHz, weiteren 5.760 Mbit/s bei 5 GHz und 688 Mbit/s bei 2,4 GHz zusammen.

Auf Basis von Multi-Link Operation (MLO) können kompatible Geräte unter Wi-Fi 7 mehrere WLAN-Bänder gleichzeitig für eine Verbindung verwenden. Dies soll die Datenübertragung stabilisieren und Verzögerungen reduzieren.

Bei den kabelgebundenen Anschlüssen fällt die Ausstattung dagegen vergleichsweise konventionell aus. Ein LAN-Port unterstützt bis zu 2,5 Gbit/s, drei weitere Anschlüsse arbeiten mit Gigabit-Ethernet. Hinzu kommen zwei USB-3.0-Anschlüsse, etwa für Speichermedien oder Drucker.

Zigbee und DECT fürs Smarthome

Die FRITZ!Box 6690 Pro übernimmt zudem die Funktion einer Smarthome-Zentrale. Neben DECT ULE unterstützt sie Zigbee und kann damit kompatible Lampen, Steckdosen und Sensoren ohne zusätzliche Bridge einbinden. Die Geräte lassen sich gemeinsam über FRITZ!OS verwalten und in Automatisierungen integrieren.

Für die Telefonie sind eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone sowie Anschlüsse für zwei analoge Geräte vorhanden. Darüber hinaus stehen fünf integrierte Anrufbeantworter zur Verfügung.

Wie andere Kabelrouter von FRITZ! kann die FRITZ!Box 6690 Pro das Fernsehsignal des Kabelanschlusses ins Heimnetz übertragen. Bis zu vier frei empfangbare digitale TV-Programme lassen sich gleichzeitig auf Computer, Smartphones und Tablets streamen.