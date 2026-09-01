John Ternus ist jetzt Apple-Chef

John Ternus ist jetzt auch offiziell der neue Apple-Chef. Während sich der 1. September bei uns bereits dem Ende nähert, hat der erste Arbeitstag von Ternus als Nachfolger von Tim Cook im kalifornischen Cupertino erst begonnen.

Cook bleibt als Executive Chair

Der Führungswechsel zeigt sich mittlerweile auch auf der Webseite von Apple. Auf der Liste der Apple-Führungskräfte wird John Ternus nun als CEO genannt. Tim Cook bleibt dem Unternehmen jedoch erhalten und übernimmt als Executive Chair die Führung des Board of Directors.

In dieser Position kann Cook weiterhin Einfluss auf wichtige Unternehmensentscheidungen nehmen. Es ist davon auszugehen, dass Cook in dieser Rolle weiterhin strategischen Einfluss nimmt und wichtige Regierungskontakte pflegt.

Erster Arbeitstag beginnt mit neuem X-Konto

Zu den ersten Amtshandlungen des neuen Apple-Chefs gehörte derweil die Aktivierung seines Benutzerkontos auf X . Dass Ternus seinen ersten Arbeitstag in der neuen Position mit einem kurzen Eintrag auf X begann, kommentierte Plattform-Eigner Elon Musk mit einer Gratulation.

hello — John Ternus (@johnternus) September 1, 2026

Ternus ist seit 25 Jahren bei Apple

John Ternus kam 2001 zu Apple und stieg 2013 zum Vice President im Bereich Hardware Engineering auf. Seit 2021 gehört er als Senior Vice President of Hardware Engineering zur Unternehmensführung. In dieser Funktion war er laut Apple an der Entwicklung zahlreicher Apple-Produkte beteiligt, darunter iPad und AirPods sowie verschiedene Generationen von iPhone, Mac und Apple Watch.

Zu den Schwerpunkten von Ternus gehörten laut Apple die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Geräte, zudem habe er sich in den vergangenen Jahren auf neue Materialien und Fertigungsverfahren konzentriert. Vor seiner Zeit bei Apple arbeitete Ternus als Maschinenbauingenieur, davor hatte er Maschinenbau an der University of Pennsylvania studiert.