Frisch von AVM: Kleine FRITZ!Box- und große Labor-Updates

In der vom Anbieter ausgegebenen MyFRITZ!App lassen sich nach dem Aufspielen von FRITZ!OS 7.39 Priorisierungen von Geräten im Heimnetz vornehmen. Ebenfalls neu ist die Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien, die in die USB-Ports der Router eingesteckt werden.

Insert

You are going to send email to