„Freu dich aufs Vorbestellen“: Apple Store geht vom Netz

Apple nimmt sich ordentlich Zeit dafür, die Vorbestellmöglichkeit für zwei weitere iPhone-Modelle und den HomePod mini bereitzustellen. Bereits acht Stunden vor dem Termin ist der Apple Store online nicht mehr erreichbar.

Wir bereits berichtet, wird Apple heute ab 14 Uhr die Möglichkeit zur Vorbestellung des iPhone 12 mini, des iPhone 12 Pro Max und des HomePod mini bieten. Während die beiden neuen iPhone-Modelle dann eine Woche später vom 13. November an verfügbar sein werden, kommt der HomePod mini ein paar Tage später am 16. November in die Läden.

Die drei neuen Apple-Geräte wurden gemeinsam mit den bereits erhältlichen iPhone-Modellen iPhone 12 und iPhone 12 Pro am 13. Oktober vorgestellt. Insbesondere mit Blick auf die baldige Verfügbarkeit des HomePod mini hat Apple mittels Software-Updates gestern neue Funktion bereitgestellt, dazu zählen die „Tägliche Zusammenfassung“ und HeimKino-Integration ebenso wie Erweiterungen für die Sprachdurchsagen „Intercom“.