Free to play: Die Sims 4 ab dem 18. Oktober „kostenlos“ spielbar

Gleichzeitig steht jedoch ebenso die Frage im Raum, ob und wann „Die Sims 5“ als Nachfolger erscheinen soll. Bisher wurde zwar keine Fortsetzung der erfolgreichen Spieleserie angekündigt, allerdings findet am 18. Oktober ab 19:00 Uhr auf Youtube und Twitch der „Behind The Sims Summit“ Livestream statt, der sich potenziell auch für eine solche Bekanntmachung anbieten würde.

Insert

You are going to send email to