Apple Pay: C24 Bank bietet jetzt virtuelle Mastercards an

C24 bietet in allen Konten die volle Unterstützung von Apple Pay, einen Basis-Cashback-Betrag zwischen 0,05 Prozent und 0,2 Prozent sowie eine kostenlose Girokarte an. Letztere steht im Konto-Typ „C24 Smart“ allerdings nur bei „aktiver Nutzung“ zur Verfügung. Darunter versteht C24 , dass mit dem Konto mindestens zwei Lastschriften aus Dauerschuldverhältnissen pro Kalendermonat beglichen werden.

Grundsätzlich verfügen die virtuellen Karten über die gleichen Funktionen, die auch die reguläre Mastercard des Anbieters mitbringt. So können etwa Verfügungsrahmen festgelegt oder die Nutzung vorübergehend eingeschränkt werden. Über getätigte Umsätze informiert die offizielle C24-Applikation, ähnlich wie viele Mitbewerber, direkt per Push-Mitteilungen.

