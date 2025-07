Fotos teilen mit iCloud: Drei Optionen für den Download

Die Möglichkeit, Fotos und Videos über iCloud-Links mit anderen Personen zu teilen, ist vielen Nutzern inzwischen vertraut. Apple bietet über den Cloud-Dienst iCloud.com eine einfache Möglichkeit, Bildmaterial direkt aus der persönlichen Fotomediathek bereitzustellen. Die Links lassen sich per Nachricht oder E-Mail versenden und können auch manuell weitergeben werden.

iCloud-Links lassen sich in der Fotos-App über das Kontextmenü erstellen

Der Online-Zugriff auf freigegebene Sammlungen ist zeitlich begrenzt. Standardmäßig läuft ein iCloud-Link nach 30 Tagen automatisch ab. Auch vorher kann die Freigabe manuell beendet werden. Nutzer können sich auf iCloud.com oder in der Fotos-App auf Mac, iPad und iPhone jederzeit einen Überblick über aktive Links verschaffen und diese bei Bedarf manuell deaktivieren.

Drei Varianten für den Bild-Download

Weniger bekannt ist, dass beim Aufruf eines solchen Links nicht nur einzelne oder alle Bilder heruntergeladen werden können, sondern dass Apple drei verschiedene Download-Formate zur Auswahl anbietet. Diese stehen zur (etwas versteckt) zur Verfügung, sobald der Empfänger auf die Schaltfläche oben rechts (der blaue Kreis mit den drei Punkten) klickt.

Versteckt platziert: Apple bietet drei unterschiedliche Download-Optionen an

Die erste Option bietet den Download der Originalversionen, wie sie in der iCloud gespeichert sind. Das umfasst sowohl unbearbeitete Fotos als auch Inhalte, die zuvor importiert wurden. Wer Änderungen an Bildern vorgenommen hat, kann stattdessen die zweite Option wählen. Diese liefert die höchste verfügbare Auflösung inklusive aller Bearbeitungen. Dabei kommen in der Regel aktuelle Formate wie HEIC für Fotos oder H.265 für Videos zum Einsatz.

Für Nutzer, die Wert auf maximale Kompatibilität legen, steht die dritte Option bereit. Sie konvertiert Bilder und Videos in die weiter verbreiteten Formate JPG beziehungsweise MP4 mit H.264-Komprimierung, sofern eine Konvertierung möglich ist.

Im Original oder inklusive vorhandener Bearbeitungen?

Die genannten Optionen stehen alle auf iCloud.com zur Verfügung und lassen sich in allen modernenBrowsern komfortabel nutzen. Einige Funktionen, etwa die Verwaltung von geteilten Alben, bleiben allerdings der nativen Fotos-App auf Apple-Geräten vorbehalten.