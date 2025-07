Netflix setzt auf Werbung als Wachstumsstrategie

Netflix verfolgt seinen Kurs im Werbegeschäft mit Nachdruck. Im aktuellen Quartalsbericht (PDF-Download) zeigt sich der Streaminganbieter mit dem bisherigen Verlauf zufrieden und rechnet für das Gesamtjahr 2025 mit einer Verdopplung (!) der Werbeumsätze.

Grundlage dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Einführung einer eigenen Werbeplattform, die unter dem Namen „Netflix Ads Suite“ firmiert und inzwischen in allen Märkten mit werbefinanziertem Abo verfügbar ist. Die Plattform soll Werbekunden künftig präzisere Messungen, gezieltere Ausspielung und neue Anzeigenformate bieten.

Zudem bereitet das Unternehmen neue Werbeformen vor, darunter auch interaktive Formate, die in der zweiten Jahreshälfte starten sollen. Laut Netflix sei dies ein wichtiger Schritt, um die Attraktivität für Werbepartner zu steigern und langfristig zusätzliche Einnahmen zu sichern. Bereits im Mai hatte der Konzern gemeldet, dass der werbefinanzierte Tarif mehr als 94 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreicht.

Das sind die meistgeschauten Inhalte

Parallel zu den Geschäftszahlen hat Netflix seinen halbjährlichen Engagement-Bericht veröffentlicht. Demnach wurden von Januar bis Juni 2025 über 95 Milliarden Stunden gestreamt. Besonders auffällig ist dabei, dass fast die Hälfte der Netflix-Originale, die in dieser Zeit geschaut wurden, bereits 2023 oder früher veröffentlicht wurden. Serien wie „Ozark“, „Money Heist“ und „Orange Is the New Black“ verzeichneten jeweils über 100 Millionen gestreamte Stunden.

Auch international produzierte Inhalte waren stark vertreten. Über ein Drittel der Gesamtsehzeit entfiel auf nicht-englischsprachige Formate. Das südkoreanische Format „Squid Game“ erreichte mit allen drei Staffeln zusammen 231 Millionen Aufrufe im ersten Halbjahr, die dritte Staffel kam dabei in nur vier Tagen auf 72 Millionen Aufrufe. Weitere beliebte Serien kamen unter anderem aus Dänemark, Frankreich, Mexiko und Indien.

Im Filmbereich zählten Produktionen wie „Back in Action“, „STRAW“, „The Life List“ sowie der deutsche Titel „Exterritorial“ zu den meistgesehenen Formaten. Auch Animationsfilme wie „KPop Demon Hunters“ oder Kinderserien wie „Ms. Rachel“ und „Gabby’s Dollhouse“ verzeichneten hohe Reichweiten. Netflix will das breite inhaltliche Angebot beibehalten, um möglichst viele Interessen und Zielgruppen zu erreichen.