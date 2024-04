Fly Me to the Moon: Scarlett Johansson und Apple faken die Mondlandung

Mit Fly Me to the Moon kommt am 12. Juli der nächste Apple-Originals-Film in die Kinos. Die Hauptrollen der Gemeinschaftsproduktion von Apple und Sony Pictures Entertainment konnten die Verantwortlichen mit Scarlett Johansson und Channing Tatum hochkarätig besetzen.

Bei Apple TV+ als Komödie eingestuft, könnte der Film in der Tat ganz unterhaltsam werden. Die Handlung dreht sich um die erste Mondlandung der Amerikaner im Jahr 1969 und greift die ewig währenden Verschwörungstheorien auf, dass dieses Ereignis nie stattgefunden hat, sondern die Fernsehübertragung mit viel Aufwand in geheimen Filmstudios auf der Erde aufgenommen wurde.

Dem People Magazin hat das Produktionsteam vorab einen exklusiven Blick auf „Fly Me to the Moon“ gewährt. Dem zufolge nimmt Johansson in dem Film die Rolle der PR-Frau Kelly Jones ein, die mit der Produktion von fingierten Aufnahmen der Mondlandung beauftragt wird, die gesendet werden sollen, falls das tatsächliche Vorhaben misslingt.

Originalgetreu nach den Vorgaben von 1969

Für die Regie des Films zeichnet Greg Berlanti verantwortlich. Seinen Worten zufolge sei es eine besondere Herausforderung gewesen, den Aufnahmen die vor 55 Jahren tatsächlich gegebenen Möglichkeiten zugrunde zu legen. In der Folge habe man monatelang aufwändige Konstruktionen und Stunt-Installationen konzipiert und selbst bei der Beleuchtung die zur damaligen Zeit verfügbare Gerätschaften berücksichtigt. Zielvorgabe war es, die Originalaufnahmen aus dem Jahr 1969 bestmöglich aber unter Berücksichtigung der historischen Gegebenheiten zu kopieren.

Bis ihr euch davon überzeugen könnt, wie gut dieses Vorhaben gelungen ist, dürften noch einige Monate vergehen. Nach dem Kinostart im Juli wird wohl zunächst noch die Vermarktung als Kauf- und Leihvideo anlaufen, bevor der Film dann wohl eher in Richtung Herbst auch im Rahmen eines Abonnements von Apples Videodienst zu sehen ist.