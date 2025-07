FlowVision: Freier Bildbetrachter mit neuen Funktionen

Der quelloffene Bildbetrachter FlowVision richtet sich an macOS-Nutzer, die umfangreiche Bildbestände effizient durchsuchen und verwalten möchten. Seit der ersten Veröffentlichung vor rund einem Jahr hat sich die Anwendung schrittweise weiterentwickelt und liegt inzwischen in Version 1.6.6 vor.

Neue Navigationsfunktionen und präzisere Steuerung

Bereits in früheren Versionen bot FlowVision eine anpassbare Ansicht, eine Unterstützung für HDR-Displays sowie Optionen zur Dateiverwaltung, etwa zum Erstellen neuer Ordner aus markierten Bildern oder zur Anzeige von Metadaten über das Kontextmenü.

Mit der aktuellen Version kommen zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten hinzu: Nutzer können nun festlegen, ob beim Start der Anwendung der zuletzt geöffnete Ordner oder die Startseite angezeigt werden soll. Außerdem lässt sich das Verhalten des Mausrads konfigurieren, um entweder zwischen Bildern zu wechseln oder in diese hinein zu zoomen.

Auch an der Navigation innerhalb der App wurde gearbeitet. Ein Klick an den seitlichen Rand des Bildschirms erlaubt den schnellen Bildwechsel. Die Rotation und der Zoom einzelner Bilder können auf Wunsch fixiert werden. Neu ist ebenfalls die Option, nach dem Hineinzoomen per Scrollbewegung durch das Bild zu verschieben.

Mehr Übersicht bei großen Bildmengen

Für Nutzer, die mit sehr vielen Dateien arbeiten, wurde die Performance bei der Anzeige großer Verzeichnisse verbessert. RAW-Vorschauen greifen nun bei Bedarf auf eingebettete Exif-Thumbnails zurück, um die Ladezeit zu verkürzen. Die Exif-Daten zeigen darüber hinaus nun auch GPS-Informationen an. Eine Schnellsuchfunktion lässt sich in den Einstellungen aktivieren.

Die Darstellung lässt sich weiterhin anpassen, unter anderem durch verschiedene Hintergrundfarben oder das automatische Ausblenden der Werkzeugleiste im Vollbildmodus.

Wer Dateien dauerhaft löschen möchte, kann dies künftig durch gleichzeitiges Drücken der Umschalttaste erledigen. Auch animierte WebP- und PNG-Dateien werden nun unterstützt. FlowVision steht hier zum Download bereit.