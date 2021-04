„Flappy Bird“ als spielbare Push-Nachricht auf dem Mac

Neil Sardesai zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie flexibel sich die Mitteilungszentrale unter macOS Big Sur verwenden lässt. Auf Basis von Apples UserNotificationsUI Framework hat der Entwickler mal eben das Spiel „Flappy Bird“ in eine Push-Mitteilung gepackt.

Did you know you can put a whole game inside of a push notification pic.twitter.com/LlMx2AjvHH

— Neil Sardesai (@neilsardesai) April 9, 2021