Firmware-Update von HP verhindert Drucken trotz Original-Toner

Der Druckerhersteller HP hat allem Anschein nach mit einer Aktualisierung verschiedener Druckermodelle dafür gesorgt, dass sich die Geräte nicht mehr benutzen lassen. Das Problem betrifft die aktuell für die Modellreihe HP LaserJet MFP M232 bis M237 bereitgestellte Firmware-Version 20250209.

HP hat den Sachverhalt bereits gegenüber dem Magazin ArsTechnica bestätigt, allerdings ohne weiterführende Details zu nennen. Es wurde lediglich mitgeteilt, dass ein Firmware-Problem bekannt ist, das eine begrenzte Anzahl von Geräten der HP LaserJet 200-Serie betrifft. Das HP-Team arbeitet demnach bereits aktiv an einer Lösung. Betroffene Kunden sollen sich mit dem Support des Herstellers in Verbindung setzen.

HP erinnert an Updates für „dynamische Sicherheit“

Eigentlich sollte die Aktualisierung laut HP in erster Linie Sicherheitsprobleme beheben sowie grundlegende Verbesserungen und Fehlerbehebungen liefern. Der Hersteller „erinnert“ im Beschreibungstext der Aktualisierung aber auch an die sogenannte „dynamische Sicherheitsfunktion“ von HP. Unterm Strich bedeutet dies, dass HP versucht, Druckerpatronen von Fremdanbietern zu blockieren. Dem Unternehmen zufolge geschieht dies, um die Qualität des Kundenerlebnisses zu sichern. Zudem wolle man die Integrität der Drucksysteme aufrechterhalten und das geistige Eigentum von HP schützen.

Drucker mit dynamischer Sicherheit. Diese Firmware enthält dynamische Sicherheitsmaßnahmen, die verwendet werden, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einer modifizierten oder einer nicht von HP stammenden elektronischen Schaltung zu blockieren. Der Drucker ist nur für die Verwendung mit neuen oder wiederverwendbaren Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip oder Schaltungen verfügen. Regelmäßige Firmware-Aktualisierungen halten die Aktualisierungen der dynamischen Sicherheitsmaßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben.

Der letzte Satz in dem von HP angezeigten Hinweis lässt zumindest vermuten, dass die von den HP-Kunden gemeldeten Probleme mit dieser Sperre für Fremdtoner zusammenhängen. So hätten zuvor zuverlässig funktionierende und mit Originaltoner ausgestattete Geräte nach dem Update die Arbeit verweigert und eine Fehlermeldung angezeigt. Vereinzelt gibt es zwar Meldungen, dass ein Tausch der Kartusche für Abhilfe gesorgt hat, doch in den meisten Fällen hat dies – ebenso wie die Reinigung der Kontakte – jedoch keinerlei Besserung gebracht.