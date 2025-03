Ronja Räubertochter: Zweite Staffel der Neuverfilmung startet zu Ostern

Die ARD setzt die Bereitstellung der Neuverfilmung von Ronja Räubertochter im April mit einer zweiten und abschließenden Staffel fort.

Die Serie, die in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern produziert wurde, basiert auf dem beliebten Jugendroman von Astrid Lindgren und erzählt die Geschichte von Ronja, der Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, und ihrer Freundschaft mit Birk, dem Sohn der verfeindeten Borka-Familie.

Die erste Staffel, die die ARD Mediathek zu Weihnachten erreichte, endete mit mehreren offenen Fragen, darunter das Schicksal Ronjas, die ins Visier der Vogtin Smavis geraten ist.

Neue Episoden und Sendetermine

Die zweite Staffel wird ab dem 18. April 2025 in der ARD Mediathek verfügbar sein. Die TV-Ausstrahlung erfolgt in zwei Etappen: Die ersten drei Folgen sind am 20. April ab 17:15 Uhr zu sehen, die verbleibenden Episoden folgen am 21. Dezember 2025 ab 17:45 Uhr. Damit bleibt die Serie auch zu den Feiertagen im linearen Programm.

Die Fortsetzung bringt sechs neue Episoden, in denen Ronja und Birk weiteren Herausforderungen begegnen. Drehbuchautor Hans Rosenfeldt hat die Handlung zwar an die Romanvorlage angelehnt, sie aber um eigene Elemente ergänzt. Die visuelle Gestaltung mit aufwendigen Landschaftsaufnahmen und Fabelwesen soll die mittelalterliche Welt der Geschichte atmosphärisch einfangen.

Während die Neuverfilmung von Ronja Räubertochter visuell überzeugt, hat sich der Reboot zur Erstausstrahlung auch Kritik gefallen lassen müssen. Besonders die düstere Inszenierung der Fabelwesen war nicht unumstritten, da sich diese stark von der kindgerechteren Darstellung der Originalverfilmung aus dem Jahr 1984 unterscheiden.

Ob die Fortsetzung der Serie die Erwartungen erfüllt, bleibt abzuwarten. Bereits zur ersten Staffel gab es Stimmen, die befürchteten, dass zusätzliche Nebenhandlungen die zentrale Geschichte verwässen und in den Hintergrund rücken könnten.