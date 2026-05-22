Firefox wird runder, anpassbarer und KI-kritischer

Mozilla arbeitet an einer größeren Frischzellenkur für Firefox. Unter dem internen Namen „Project Nova“ soll der Browser ein moderneres Erscheinungsbild bekommen, übersichtlicher werden und mehr Kontrolle über Anpassungen, Datenschutz und neue Funktionen bieten. Mozilla selbst spricht von einer neuen Designgrundlage, die Firefox auf dem Desktop und auf Mobilgeräten stärker zusammenführen soll.

Im Mittelpunkt stehen weichere Formen, rundere Bedienelemente und überarbeitete Tabs. Mozilla will Firefox moderner wirken lassen, ohne den Browser beliebig aussehen zu lassen. Dazu gehören neue Symbole, überarbeitete Abstände, eine wärmere Farbpalette und ein Design, das auf dem Desktop und auf Mobilgeräten stärker zusammenpassen soll.

Die Änderungen betreffen nicht nur die Oberfläche. Mozilla kündigt auch eine überarbeitete Einstellungsansicht an. Wichtige Bereiche wie Datenschutz, Anpassung und neue Funktionen sollen einfacher erreichbar werden. Gerade für Firefox ist das ein wichtiger Punkt, weil viele Nutzer den Browser bewusst wegen Kontrolle und Datenschutz verwenden.

Runde Tabs und mehr Anpassung

Mozilla beschreibt im offiziellen Blog weichere Tab-Formen, konsistentere Menüs und sauberere Icons für helle und dunkle Designs. Außerdem sollen neue Themes und Hintergrundbilder hinzukommen. Perspektivisch denkt Mozilla sogar über zusätzliche Optionen für die Form von Tabs und anderen Oberflächenelementen nach.

Auch der von vielen vermisste Compact Mode soll zurückkehren. Dieser reduziert die Höhe von Symbolleisten und Bedienelementen und ist vor allem auf kleineren MacBook-Displays praktisch. Zudem sollen Tab-Gruppen, Split View und vertikale Tabs leichter zugänglich werden.

KI-Funktionen besser kontrollierbar

Ein weiterer Schwerpunkt sind KI-Funktionen. Firefox hatte zuletzt bereits eine zentrale Abschaltoption für KI-Werkzeuge eingeführt. Bei uns war das Thema im Februar mit Firefox 148 und den neuen KI-Einstellungen Thema. Project Nova soll diese Kontrollen sichtbarer machen.

Mozilla betont, Firefox weiter offen entwickeln zu wollen. Im Mozilla-Connect-Forum sammelt das Team bereits Rückmeldungen zu Navigation, Einstellungen, Compact Mode und Anpassungsmöglichkeiten. Der vollständige Umbau wird nicht sofort verteilt, sondern soll im Laufe des Jahres schrittweise sichtbar werden.