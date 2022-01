Firefox lädt keine Webseite mehr? „about:config“ soll helfen

Bei dem beobachteten Fehler soll es sich um einen Bug handeln, der seit wenigen Stunden unter der Überschrift „Hangs in socket thread“ im offiziellen Bugzilla-Portal des Browser-Anbieters diskutiert wird . Hier hat sich vor wenigen Minuten auch ein Mozilla-Mitarbeiter zu Wort gemeldet, der Netzwerk-Ausfälle bei Mozilla als mögliche Problem-Ursache ins Feld führt und empfiehlt schlicht den Neustart des Browsers. Man werde in kürze weitere Informationen zum Verhalten zur Verfügung stellen.

Was betroffene Anwender inzwischen festgestellt haben: Ein Abstecher in den Konfigurationsbereich „about:config“ und die Umstellung einer dort verfügbaren Option kann Firefox 96 wieder auf die Beine helfen. Betroffene Anwender rufen „about:config“ dazu (ohne Gänsefüßchen) in der Firefox-Adressleiste auf, akzeptieren die angezeigte Hinweismeldung und suchen in dem nun sichtbaren Eingabeformular nach dem Schlüssel „network.http.http3.enabled“.

Insert

You are going to send email to