Firefox 76 verbessert Sicherheit und Videofunktionen

Der Webbrowser Firefox steht mit umfangreichen Neuerungen in Version 76.0 zur Verfügung. Das Update bringt verschiedene neue Sicherheitsfunktionen, darunter auch nennenswerte Verbesserungen für den integrierten Passwort-Manager. Weitere Änderungen betreffen die Bild-in-Bild-Funktion und die Nutzung der Videokonferenz-Software Zoom. Unabhängig von all dem ist die Installation aufgrund der mit dem Update behobenen Fehler und Sicherheitslücken empfehlenswert.

Der in Firefox integrierte Passwortmanager Lockwise erfordert für den Zugriff auf die darin gespeicherten Zugangsdaten nun eine Authentifizierung des Benutzer per Touch-ID oder die Eingabe des Account-Passworts. Eine sinnvolle Maßnahme nicht nur dann, wenn man den Rechner hin und wieder mit anderen Familienmitgliedern teilt.

Lockwise bietet nicht nur die Möglichkeit, die Zugangsdaten für Webseiten lokal zu speichern, über einen Firefox-Account ist auch die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg möglich. Für iOS bietet Firefox eine entsprechende App an.

Firefox 76.0 kann nun auch automatisch zufällige und sichere Passwörter erstellen. Zuvor musste diese Funktion jeweils manuell eingesetzt werden. Jetzt bietet der Browser ähnlich wie Safari ein sicheres Passwort in einem aufspringenden Fenster an und speichert die neuen Zugangsdaten in Lockwise ab.

Der Webbrowser integriert zudem einen neuen Dienst, mit dessen Hilfe sich überprüfen lässt, ob ein persönliches Benutzerkonto von einem bekannten Datenleck betroffen war.

Neben diversen kleineren Verbesserungen ist noch das neue Verhalten der Bild-in-Bild-Funktion erwähnenswert. Das kleine Bild lässt sich jetzt per Doppelklick zur Vollbilddarstellung erweitern und auf die gleiche Weise wieder verkleinern.

Zudem versprechen die Entwickler, dass sich Videokonferenzen mit Zoom in Firefox nun auch ohne zusätzliche Downloads durchführen lassen. Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Auch in anderen Browsern sollte Zoom eigentlich ohne die Installation zusätzlicher Software funktionieren, dies ist allerdings nicht zuverlässig der Fall.