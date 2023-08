Fire TV: Streaming-Apps müssen bald Amazons Werbung zeigen

Schlechte Nachrichten für App-Anbieter, die werbefinanzierte Streaming-Dienste auf Amazons Fire-TV-Plattform offerieren. Ab kommenden Monat werden diese dazu verpflichtet sich dem so genannten Amazon Publisher Services (“APS”) anzuschließen.

Beim APS handelt es sich um Amazons Anzeigenvertrieb, den der Online-Händler nutzt, um Werbeeinblendungen auf der Fire TV-Plattform zu verkaufen.

Amazon verlangt Umsatzbeteiligung

Der Hintergrund ist schnell erklärt: Ab September müssen App-Entwickler die Werbung in ihren Anwendungen anzeigen, 30 Prozent der Werbeeinblendungen für Amazon reservieren, damit das Unternehmen hier eigene Anzeigen unterbringen kann. In Ländern in denen Amazon selbst noch keine Werbung ausspielt, müssen Entwickler 30 Prozent ihrer Werbeeinnahmen an Amazon abführen.

Von der neuen Regelung betroffen sind alle amerikanischen App-Anbieter deren Fire-TV-Anwendungen mehr als 50.000 Stunden Videocontent monatlich in die Vereinigten Staaten ausliefern. Auch Internationale App-Anbieter werden nicht verschon. Hier hat Amazon das Limit sogar niedriger angesetzt und will einen Anteil des Werbeumsatzes bzw. 30 Prozent der Werbeeinblendungen wenn diese mehr als 30.000 Stunden Videocontent monatlich in ihren jeweiligen Heimatländern ausliefern.

Umstellung ab September

Versorgen die Entwickler Amazon mit 30 Prozent der Werbeeinblendungen behält Amazon 100 Prozent der damit generierten Werbeeinnahmen und teilt diese nicht mit den Anbietern der betroffenen Streaming-Anwendungen.

Wie Amazon in den überarbeiteten Fire-TV-Werberichtlinien angibt, wird das Unternehmen die Streaming-Apps nach und nach kontaktieren, von denen die Ausspielung der eigenen Anzeigen erwartet wird. Vom Fachmagazin StreamTV Insider auf die Änderungen angesprochen, konstatiert ein Amazon-Sprechen lediglich: