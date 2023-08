Dangbei Neo: Unser Eindruck des kompakten Projektors (mit Linux)

Anstatt zusätzliche Anwendung auf dem Gerät zu installieren, bietet das Webangebot von Netrange zwar die Möglichkeit an, die dort verfügbaren Module zu nutzen (hier sind etwa Plex, die ARD Mediathek und die ZDF Mediathek verfügbar) integriert die Module aber leider nicht in das restliche Betriebssystem.

Warum also das große mediale Interesse? Das größte Zugpferd des kompakten Projektors ist das eingesetzte Betriebssystem. Anders als die große Masse der am Markt erhältlichen Modelle kommt beim Dangbei Neo nicht etwa eine Variante von Android TV zum Einsatz, sondern ein flinkes Linux-Betriebssystem mit nativer, lizenzierter Unterstützung für Netflix, YouTube und Prime Video.

Es ist jetzt circa zwei Monate her, dass der kompakte Neo-Projektor des chinesischen Herstellers Dangbei einmal quer durch die Medienlandschaft gereicht wurde. In ihren Überschriften überschlugen sich die Berichterstatter damals mit Vorschusslorbeeren, sprachen wahlweise vom „kleinen Beamer mit großem Können“ (N-TV) oder vom „mini projector with massive potential“ (The Mirror) und präsentierten das unscheinbare Gerät als „Beamer Superstar“.

Insert

You are going to send email to