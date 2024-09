Das kommt im Oktober neu zu Paramount+

Paramount+ ist mit dem Ausblick auf die kommenden Neuzugänge wie immer früh dran. Der Videodienst hat uns bereits die Aufstellung mit den vom nächsten Monat an neu verfügbaren Filmen und Serienstaffeln zukommen lassen.

Da wir aber eben erst in den September gestartet sind, verweisen wir hier auch nochmal auf die von diesem Monat an verfügbaren Inhalte. Unter anderem stehen hier eine neue Staffel von „Tulsa King“ und der Start der Serie „Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles“ an.

From

Ab 4. Oktober – Horror, Mystery – Staffel 3 (10 Episoden)

Enträtseln Sie das Geheimnis einer Stadt in der Mitte der USA, die jeden, der sie betritt, gefangen hält. Während die Bewohner darum kämpfen, ein Gefühl der Normalität aufrechtzuerhalten und einen Ausweg zu suchen, müssen sie auch die Bedrohungen des umliegenden Waldes überleben.

Halloween bei den echten Louds

Ab 18. Oktober – Kids & Family – Film

Die Louds bereiten sich auf ihren Familien-Sooktacular vor. Aber Mama Loud konnte einfach keine Süßigkeiten verschenken, nachdem bei allen ihren Kindern Karies entdeckt wurde! Die Familie rettet sich, indem sie Süßigkeiten von Vanzilla verschenkt, während Luna ein Lied vorträgt.

Star Trek: Lower Decks

Ab 24. Oktober – Animation, Science-Fiction – Staffel 5 (10 Episoden)

Die Besatzung der U.S.S. Cerritos erhält den Auftrag, „Raumschlaglöcher“ zu schließen – Subraumspalten, die im Alpha-Quadranten für Chaos sorgen. Für die Junior-Offiziere Mariner, Boimler, Tendi und Rutherford wäre das Schließen von Schlaglöchern eine leichte Aufgabe… wenn sie sich nicht auch noch mit dem Orion-Krieg, wütenden Klingonen, diplomatischen Katastrophen, mysteriösen Morden und vor allem ihren eigenen Karrierewünschen herumschlagen müssten…

Special Ops: Lioness

Ab 27. Oktober – Action, Military, Drama – Staffel 2 (8 Episoden)

LIONESS ist von einem realen Programm des US-Militärs inspiriert und erzählt die Geschichte der willensstarken Joe McNamara, die versucht, ihr privates und berufliches Leben als Speerspitze der CIA im Kampf gegen den Terror unter einen Hut zu bringen.

Weitere Oktober-Neuzugänge bei Paramount+