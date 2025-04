Apples KI-Schreibwerkzeuge in Pages, Numbers und Keynote nutzen

Apple hat seine iWork-Anwendungen Pages, Numbers und Keynote auf allen Plattformen aktualisiert. Die neueste App-Version erweitert insbesondere die Möglichkeiten in Verbindung mit den im Rahmen von Apples KI-Integration angebotenen Schreibwerkzeugen. So lassen sich Texte nun direkt innerhalb der mit Pages, Numbers und Keynote erstellten Textdokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen bearbeiten.

Die Details zu den aktuell veröffentlichten Updates hängen wir unten an. Zunächst wollen wir aber generell auf die mit den Schreibwerkzeugen gebotenen Möglichkeiten eingehen. Anders als Apple-Kunden in den USA stehen diese hierzulande ja erst jetzt offiziell zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung sind die neuesten Versionen der Betriebssysteme für den Mac, das iPad und das iPhone sowie die dafür benötigte Hardwareleistung. Auf dem Mac wird beispielsweise mindestens ein M1-Prozessor von Apple vorausgesetzt.

Apples KI-Tools direkt integriert

In Apples Textverarbeitungs- und Layout-Programm Pages sind die KI-Schreibwerkzeuge direkt in die Menüleiste integriert. Mit der Taste „Schreibtools“ könnt ihr die auch schon aus anderen Anwendungen bekannte Werkzeugleiste einblenden, mit deren Hilfe sich Texte beispielsweise korrigieren und umformulieren lassen.

Denkt daran, dass ihr in den Systemeinstellungen ChatGPT aktivieren müsst, um den vollen Funktionsumfang zu erhalten und die künstliche Intelligenz beispielsweise auch komplette Texte erstellen lassen könnt.

In Pages und Numbers per Rechtsklick

In Numbers und Keynote spielen Texte verglichen mit Pages eine untergeordnete Rolle. Dementsprechend fehlt hier die Werkzeugtaste in der Menüleiste. Stattdessen könnt ihr die Schreibwerkzeuge hier bei ausgewähltem Text per Rechtsklick aktivieren.

Ergänzend zur Verwendung der Schreibwerkzeuge ist es in den Office-Anwendungen von Apple auch möglich, den Bildgenerator „Image Playground“ zu verwenden, um – so Apple – „lustige und einzigartige Bilder“ zu erstellen und zu verwenden.

Neue Funktionen mit Pages 14.4

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deinem Dokument (erfordert Apple Intelligence und macOS 15.4).

Füge einfacher zusätzliche Seiten zu Textverarbeitungsdokumenten hinzu.

Exportiere Dokumente mithilfe von „Kurzbefehle" in andere Formate

(erfordert macOS 15.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert macOS 15.4).

Neue Funktionen mit Numbers 14.4

Verwende über 30 neue fortschrittliche Funktionen, einschließlich LET, LAMBDA, FILTER, SORTIEREN und EINDEUTIG.

Zeige die Ergebnisse einer Formel mithilfe von Verteilungsarrays in mehreren Zellen an.

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deiner Tabellenkalkulation (erfordert Apple Intelligence und macOS 15.4).

Exportiere Tabellenkalkulationen mithilfe von „Kurzbefehle" in andere Formate (erfordert macOS 15.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert macOS 15.4).

Die Kompatibilität beim Importieren und Exportieren von Microsoft Excel-

Tabellenkalkulationen wurde verbessert.

Neue Funktionen mit Keynote 14.4