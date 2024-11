Fire TV Soundbar Plus: Neues Modell kann Dolby Atmos 3.1

Im Juli hat Amazon die Fire TV Soundbar als günstige Audio-Erweiterung für TV-Geräte vorgestellt. Mit der Fire TV Soundbar Plus bekommt das Gerät nun eine große Schwester, die mit deutlich erweiterten Audiofunktionen punkten will.

Wie bereits das Standardmodell ist auch die neue Fire TV Soundbar Plus als Erweiterung für Smart TVs und Fire-TV-Geräte konzipiert. Lasst euch also von dem Produktnamen nicht täuschen, die Soundbar hat selbst kein Empfangsmodul integriert und arbeitet auch komplett offline. Das Gerät wird über HDMI oder einen optischen Audioanschluss mit dem Fernseher oder anderen Empfangsgeräten verbunden.

3.1 Audio und Subwoofer an Bord

Von dem seit dem Sommer von Amazon angebotenen Standardmodell unterscheidet sich die Fire TV Soundbar Plus durch deutlich verbesserte Audioeigenschaften und unterstützt auch die Wiedergabe den 3D-Audiostandard Dolby Atmos. Dabei soll ein rückseitig in die Soundbar Plus integrierter und von zwei 15-Watt-Wandlern angetriebener Subwoofer für tiefe und kraftvolle Bässe sorgen. Die Gesamtleistung der Fire TV Soundbar Plus wird von Amazon mit 135 Watt beziffert. Der Übertragungsbereich liegt dem Hersteller zufolge zwischen 60 Hz und 20 kHz (-10dB).

Diese Leistungsverbesserungen haben natürlich auch Einfluss auf die Größe des Geräts. So ist die Fire TV Soundbar Plus mit vier Kilogramm nicht nur doppelt so schwer wie das Standardmodell, sondern mit 94 x 13,2 x 6,4 Zentimetern auch ein ganzes Stück größer.

EQ-Voreinstellungen erweitert

Im Lieferumfang der Fire TV Soundbar Plus ist wie beim Standardmodell neben einem HDMI-Kabel auch eine kleine Fernbedienung enthalten, mit der man nicht nur die Lautstärke steuern, sondern auch zwischen verschiedenen Equalizer-Modi wählen kann. Mit „Film“, „Musik“, „Sport“ und „Nacht“ stehen hier vier verschiedene Optionen zur Auswahl. Die günstigere Variante der Soundbar bietet hier nur die drei Optionen „Film“, „Musik“ und „Dialog“.

Die Fire TV Soundbar Plus ist ab sofort zum Einführungspreis von 219,99 Euro erhältlich. Der offizielle Verkaufspreis wird von Amazon mit 269,99 Euro angegeben.