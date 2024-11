Codename “Operator”: OpenAI ab Januar mit KI-Agenten

OpenAI, der Konzern hinter dem beliebten KI-Chatbot ChatGPT, bereitet offenbar die Einführung eines neuen KI-Angebotes mit dem Codenamen “Operator” vor, das bereits im Januar in den Markt eingeführt werden soll.

OpenAI ab Januar mit KI-Agenten

Die neue Software-Lösung, dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, soll Anwender mit dem Zugang zu sogenannten KI-Agenten versorgen, die Aufgaben eigenständig am Rechner durchführen können. Die KI-Agenten könnten etwa das Schreiben von Programmcode oder die Buchung von Reisen übernehmen.

Unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen verweist Bloomberg auf ein Mitarbeiter-Meeting, in dessen Verlauf OpenAI den “Operator” der Belegschaft vorgestellt und dessen Einführung für Anfang des kommenden Jahres in Aussicht gestellt hat.

In einem ersten Schritt soll der neue KI-Dienst zunächst über die Programmierschnittstelle von OpenAI verfügbar gemacht werden. Die geplante Einführung des Operator folgt einem branchenweiten Trend, stärker auf KI-Agenten zu setzen, die neue Aufgaben zwar in mehreren Schritten, dafür aber weitgehend eigenständig mit minimalem Eingreifen des Nutzers erledigen können.

Auch Anthropic, Google und Microsoft arbeiten an vergleichbaren Systemen, die Nutzereingaben analysieren und darauf basierend eigenständig Entscheidungen treffen.

Die Apps des KI-Zeitalters

Microsoft hat erst Ende Oktober eigene Agenten vorgestellt, die unter anderem E-Mails versenden und Dokumente verwalten sollen. Im Blog-Beitrag des Softwarekonzerns hieß es damals: „Think of agents as the new apps for an AI-powered world.“

Das “Operator”-Projekt, das kurz vor der Fertigstellung stehe, sei als universelles Tool gedacht, das in der Lage sein soll, unterschiedlichste Aufgaben in einem Webbrowser auszuführen.

Sam Altman, CEO von OpenAI, hatte bereits auf dem Community-Portal Reddit angedeutet, dass KI-Agenten den nächsten größeren Schritt im Fortschritt in der Entwicklung künstlicher Intelligenz markieren werden: “We will have better and better models, but i think the thing that will feel like the next giant breakthrough will be agents.”