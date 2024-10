Dreame L10s Ultra: 2. Generation deutlich verbessert

Dreame hat den im vergangenen Jahr vorgestellten Saug- und Wischroboter L10s Ultra überarbeitet und in Generation 2 auf den Markt gebracht. Wer das Gerät kaufen will, sollte daher besonders darauf achten, dass er auch die neueste Version erhält. Amazon bietet beispielsweise aktuell neben dem neuen Dreame L10s Ultra Gen 2 auch noch die erste Generation des Reinigungsroboters an. Beide Modelle sind für 599 Euro erhältlich, die offizielle Preisempfehlung für den Dreame L10s Ultra Gen 2 liegt bei 699 Euro.

Wischmopp fährt seitlich aus

Trotz des gleichen Preises und der fast identischen Produktbezeichnung hat die neue Version des L10s Ultra mehrere durchaus nennenswerte Funktionserweiterungen im Gepäck. Die werbeträchtigste dürfte das „MopExtend RoboSwing“-System sein, wir halten aber vor allem auch die gesteigerte Saugleistung für erwähnenswert.

„MopExtend RoboSwing“ bedeutet zum einen, dass der Sauger den rechten Wischmopp bis zu vier Zentimeter seitlich ausfahren kann, um eine bessere Reinigung von Kanten und Ecken zu gewährleisten. Zudem legt der Roboter dem Hersteller zufolge jetzt selbst fest, wann und wo die Wischmopps am besten eingesetzt werden, wie auch immer das dann in der Praxis aussieht.

Saugkraft fast verdoppelt

Die Saugkraft des neuen Dreame L10s Ultra hat sich in der neuen Version fast verdoppelt. Der Roboter arbeitet jetzt mit 10.000 Pa anstelle zuvor 5.300 Pa, was insbesondere bei der Reinigung von Teppichen von Vorteil sein dürfte. Eine integrierte Teppicherkennung sorgt zudem dafür, dass die Moppscheiben beim Überfahren von Teppichen angehoben werden.

Die kombinierte Basisstation lädt nicht nur den Akku des Reinigungsroboters, sondern leert auch den Staubbehälter und reinigt und trocknet die Mopps. Hier finden sich neben einem Staubbeutel mit 3,2 Litern Fassungsvermögen ein 4,5 Liter großer Tank für Frischwasser sowie ein 4 Liter großer Tank für gebrauchtes Wasser.