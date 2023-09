„Fingernails“ und mehr: Neue Trailer bei Apple TV+

Apple wirbt jetzt mit einem offiziellen Trailer für die kommende Filmproduktion Fingernails. Von Apple als „Liebesfilm“ klassifiziert, handelt „Fingernails“ davon, dass die Frage, ob ein Paar die wahre Liebe gefunden haben, einzig durch einen außergewöhnlichen Test zweifelsfrei beantwortet werden kann: Beide Personen müssen einen Fingernagel abgeben, die dann miteinander verglichen werden. „Fingernails“ stellt die Frage, ob man das Ergebnis tatsächlich erfahren wolle und letztendlich auch anerkennen würde.

In den Hauptrollen von „Fingernails“ sind Jessie Buckley („Die Frau im Dunklen“), Riz Ahmed („Sound of Metal“), Jeremy Allen White („The Bear“) und Luke Wilson („Der Distelfink“) zu sehen. „Fingernails“ startet am 27. Oktober in ausgewählten US-Kinos und wird vom 3. November an auf Apple TV+ zu sehen sein.

Trailer zu „Enfield Poltergeist“

Bereits von 27. Oktober an wird die Dokumentation Enfield Poltergeist auf Apple TV+ zu sehen sein. Bei dem Film spielen Christopher Ettridge, Olivia Booth-Ford und Paula Benson die Hauptrollen und stehen im Mittelpunkt der authentischen Gruselgeschichte um den – laut Apple – berühmtesten Poltergeistfall der Welt. „Enfield Poltergeist“ will die Ereignisse unter anderem mithilfe von Originaltonbandaufnahmen aus dem Haus aufarbeiten. Auch zu dieser Produktion steht jetzt ein offizieller Trailer auf YouTube zum Abruf bereit.

„Killers of the Flower Moon“ mit neuem Vorabvideo

Apple hat darüber hinaus noch ein weiteres Vorabvideo zu Killers of the Flower Moon veröffentlicht. Der Film mit Starbesetzung startet am 20. Oktober in den Kinos und wird zu einem späteren, noch nicht genannten Zeitpunkt auch auf Apple TV+ verfügbar sein.

In den Hauptrollen der Geschichte um eine Mordserie aus den 1920er Jahren sind Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone zu sehen. Als Regisseur konnte Apple Martin Scorsese gewinnen.