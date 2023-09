Apple Studio Display: Neue Software erweitert Kamerafunktionen

Für all diejenigen von euch, die ein Apple Studio Display in Verwendung haben, steht zusätzlich zu dem diese Woche veröffentlichten macOS Sonoma auch eine neue Softwareversion für den Bildschirm zur Verfügung. Das Update wird unter der Bezeichnung „Apple Studio Display Version 17.0“ über die Systemeinstellung des verbundenen Mac zur Installation angeboten.

Beachtet in diesem Zusammenhang, dass die Installation von Updates für die Apple-Bildschirme stets auch einen Neustart des verbundenen Rechners erfordert. Es ist also keine gute Idee, die Aktualisierung mal eben zu starten, wenn man gerade produktiv am Mac tätig ist. Ansonsten geht die Installation des 729 MB großen Updates aber schnell vonstatten.

Neben Fehlerbehebungen und Verbesserungen bringt die neue Firmware für das Studio Display Apple zufolge Unterstützung für das Zoomen, neu Zentrieren und die manuelle Wahl von Bildausschnitten im Zusammenhang mit der integrierten Kamera.

Vergrößerung und Bildausschnitt verändern

Wenn ihr die neuen Funktion im Zusammenhang mit der Kamera des Apple Studio Display verwenden wollt, wird macOS 14 Sonoma zwingend vorausgesetzt. Anschließend klickt ihr auf das Videosymbol in der Menüleiste und deaktiviert dort den Folgemodus.

Im Anschluss seht ihr, wenn ihr mit der Maus über das Vorschaubild fahrt, eine Taste zum Zentrieren des Bildes oben rechts. Zudem steht am unteren Bildrand eine Zoomleiste zur Verfügung, mit deren Hilfe ihr zwischen einer Verkleinerung mit dem Faktor 0,5 oder einer anderthalbfachen Vergrößerung wählen könnt.

Für die manuelle Wahl des Bildausschnitts müsst ihr ebenfalls mit der Maus über das Vorschaubild fahren und könnt den von der Kamera erfassten Ausschnitt dann durch Ziehen der Maus bei gedrückter Maustaste verändern.

Kameraqualität weiterhin enttäuschend

Apple bietet das Apple Studio Display seit dem Frühjahr 2022 an und sieht sich bis heute nachvollziehbar mit Kritik an der Qualität der integrierten Webcam konfrontiert. Die Kamera liefert deutlich schlechtere Bilder als dies bei in anderen Apple-Geräten verbauten Kameras der Fall ist. Apple hat seither versucht, diesbezüglich softwareseitig nachzubessern. Die grundsätzlich schlechtere Ausgangsqualität lässt sich auf diese Weise allerdings nur bedingt kaschieren.