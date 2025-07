FileMaker 2025 baut KI-Funktionen weiter aus

Die Datenbankanwendung FileMaker ist jetzt in Version 2025 verfügbar. Die Versionsnummer lässt schon erahnen, dass die Software im Jahresrhythmus mit neuen Funktionen ausgestattet wird. In diesem Sommer stehen wie bereits im Vorjahr neue KI-Funktionen im Fokus.

Inzwischen dürften nur noch wenige Mac-Nutzer wissen, dass FileMaker genau genommen weiterhin eine Anwendung von Apple ist. Das Programm ist seit mittlerweile 40 Jahren auf dem Markt und wird von der Apple-Tochter Claris vertrieben.

KI-Funktionen werden ausgebaut

Mit der neuen FileMaker-Version 2025 setzt Claris den Ausbau der zuletzt eingeführten KI-Funktionen fort. Dazu zählt die Möglichkeit, KI-Lösungen zu erstellen, die Antworten auf der Grundlage von Dokumenten mit großen Sprachmodellen (LLMs) generieren. Möglich werde dies durch eine Verbindung von LLMs mit einem sogenannten RAG-Space (Retrieval-Augmented Generation), der lokale Daten für KI-Anfragen nutzbar macht.

In FileMaker 2025 sollen Nutzer zudem die Möglichkeit haben, in natürlicher Sprache Fragen an das System zu richten. Diese werden dann automatisch in Datenbankabfragen umgewandelt, ohne dass sich der Nutzer mit dem Thema SQL-Programmierung befassen muss.

Die Software bietet nun zudem die Möglichkeit, Text aus PDF-Dokumenten zu extrahieren, ohne dass hierfür externe Tools nötig sind. Ergänzend wurde auch die semantische Suchfunktion und die Verarbeitung vektorbasierter Einbettungen optimiert. Darüber hinaus sollen Nutzer in Kürze die Möglichkeit erhalten, ihre Anwendungen um ein KI-gestütztes Chat-System zu erweitern. Die Möglichkeit zur direkten Kommunikation mit der eigenen App soll es erleichtern, Informationen direkt aus der Anwendung heraus in strukturierter Form beispielsweise als Diagramm oder Bericht, zu erhalten.

Verzahnung mit Claris Studio und Claris Connect

Claris vermarktet FileMaker 2025 als Bestandteil einer übergreifenden Plattform, die auch Claris Studio und Claris Connect umfasst. Nutzer mit aktiven Lizenzen können diese Komponenten ohne zusätzliche Kosten verwenden, um beispielsweise Webformulare, Workflows und Datenanalysen zentral zu steuern.

FileMaker lässt sich kostenlos testen. Der Preis für eine Einzellizenz liegt bei 791,35 Euro. Wer bereits FileMaker 2023 oder 2024 besitzt, kann ein Upgrade zum Preis von 474,81 Euro erhalten.