Blink Outdoor 4 mit Sync-Modul oder zweiter Kamera für 38 Euro

Die erst seit April in Deutschland erhältliche Sicherheitskamera Blink Outdoor 4 ist mit 37,99 Euro gerade an sich schon extrem günstig zu haben. Der Knaller für alle, die über den Kauf einer Blink-Kamera nachdenken, ist jedoch dieses Kombi-Angebot: Amazon bietet gerade die Blink Outdoor 4 zusammen mit einer Blink Mini 2 im Paket für ebenfalls nur 37,99 Euro an.

Aber aufgepasst: Das Paketangebot richtet sich ausschließlich an Nutzer, die bereits eine oder mehrere Blink-Kameras besitzen und dementsprechend auch schon über ein Sync-Modul verfügen. Dieses für den Betrieb wichtige Zubehör ist hier im Gegensatz zum Einzelangebot der Blink Outdoor 4 nämlich nicht mit dabei.

Lokale Speicherung nur mit Zusatzmodul

Bezüglich des Sync-Moduls müssen wir ohnehin noch ein paar erklärende Sätze ergänzen. Bei den neuen Blink-Kameras ist nur noch das sogenannte „Core Modul“ enthalten, das ohne Abo zwar den Live-Zugriff auf die Kameras, jedoch keinerlei Aufzeichnungen ermöglicht.

Das früher noch mitgelieferte Blink Sync Module 2 und damit die Möglichkeit, Videos auf einem daran angeschlossenen USB-Stick zu speichern, wird von Amazon jetzt nur noch als Einzelkauf für 44,99 Euro angeboten.

Version 4 kommt besser mit schlechten Lichtverhältnissen klar

Bei der Blink Outdoor 4 handelt es sich um das neueste Modell der extrem kompakten und sehr flexibel verwendbaren Außenkamera. Die Stromversorgung erfolgt mithilfe von zwei AA-Batterien, mit denen sich die Kamera bis zu zwei Jahre lang betreiben lässt. Die Kamera zeichnet Video in 1080p-Qualität auf, wobei sich die Bildqualität beim neuen Modell insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich verbessert haben soll. Zudem wurde dem Hersteller zufolge das Sichtfeld erweitert und die Bewegungserkennung optimiert.

Für den Zugriff auf die Kameras wird die für iPhone und iPad optimierte und auch für Android-Geräte erhältliche App Blink Home Monitor benötigt.