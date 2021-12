Festlegung heute: Wann ist das Internet zu langsam?

Vor diesem Hintergrund wurde die Desktop-App „Breitbandmessung“ in ihrer aktuellen Version zurückgezogen und lässt sich derzeit nicht mehr aus dem Netz laden. Der Download soll im Anschluss an die heutige Bekanntgabe der Allgemeinverfügung überarbeitet und erst wieder ab dem 13. Dezember 2021 auf der offiziellen Internetseite breitbandmessung.de für alle interessierten Verbraucher bereitgestellt werden.

Um einheitliche und reproduzierbare Nachweise soll sich die für macOS und Windows verfügbaren Desktop-Anwendung „ Breitbandmessung “ kümmern. Die Anwendung der Bundesnetzagentur prüft, ob Up- und Download-Geschwindigkeit dem entsprechen, was beim Vertragsabschluss zugesagt wurden.

Sind Online-Anbindungen zu Hause zu langsam und entsprechen nicht dem, was zum Vertragsabschluss in den Tarifinformationsblättern der Netzbetreiber beworben wurde, können Kunden Minderungen der Monatsgebühren einfordern oder vorzeitige Kündigungen veranlassen.

