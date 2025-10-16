Fastmail bietet Desktop-Apps für Mac, Windows und Linux an

Der unabhängige E-Mail-Anbieter Fastmail hat jetzt eine Desktop-Anwendung für den Mac, Windows und Linux im Programm. Damit erweitert Fastmail sein bislang nur für Mobilgeräte verfügbares App-Angebot und bietet nun auch auf Computern eine komfortable Alternative zur E-Mail-Verwaltung über den Webbrowser an.

Die neue Desktop-Anwendung von Fastmail wird von Apple notarisiert direkt auf der Webseite des E-Mail-Dienstleisters zum Download angeboten. Abhängig vom genutzten Betriebssystem lässt sich nach der Installation Fastmail direkt vom Dock oder aus der Taskleiste starten. Der Dienst kann zudem als Standard-Mailprogramm festgelegt werden, sodass sich E-Mail-Links automatisch in der Anwendung öffnen und eine neue Nachricht erstellen.

Die Fastmail-App bleibt auch ohne Internetverbindung voll funktionsfähig. Nutzer können somit offline ihre E-Mails lesen, Kalender verwalten und Antworten verfassen. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, werden alle vorgenommenen Änderungen automatisch synchronisiert. Die Fastmail-Apps für Mobilgeräte bieten den gleichen Funktionsumfang an.

Privater und sicherer E-Mail-Dienst

Fastmail ist hierzulande weniger bekannt, lässt sich jedoch ein Stück weit mit dem E-Mail-Angebot von Proton vergleichen. Die Betreiber des 1999 gegründeten und in Australien ansässigen E-Mail-Dienstes legen besonderen Wert auf den Schutz persönlicher Daten, Sicherheit und Werbefreiheit. Im Gegensatz zu bekannten E-Mail-Anbietern wie Google, Microsoft, Yahoo oder auch GMX finanziert sich Fastmail ausschließlich über Abogebühren. Neben dem Verzicht auf Werbung erteilt Fastmail auch dem Verkauf von Nutzerdaten eine klare Absage.

Fastmail setzt eigenen Angaben zufolge auf eine durchgängig sichere Datenübertragung: Passwörter werden Ende-zu-Ende-verschlüsselt gespeichert und der gesamte Datenverkehr ist per TLS abgesichert. Zusätzlich kann der Zugriff durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt werden.

Die Nutzungspreise beginnen bei 5 Euro im Monat für Einzelnutzer. Eine vollständige Preis- und Leistungsübersicht findet ihr hier.