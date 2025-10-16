Lagerbestand bei Apple sinkt
Apple TV und HomePod: Kommen auch hier noch neue Modelle?
Nachdem Apple gestern auf einen Rutsch neue Versionen des iPad Pro, des kleinen MacBook Pro und der Vision Pro vorgestellt hat, stellt sich die Frage, ob das bereits alles war oder ob wir in diesem Jahr noch weitere Apple-Produkte sehen werden. Ganz oben auf der Warteliste stehen Apples Set-Top-Box Apple TV sowie der HomePod mini.
Als Hinweis darauf, dass die Markteinführung weiterer neuer Apple-Produkte bevorsteht, lässt sich die sinkende Verfügbarkeit des HomePod mini und der aktuellen Apple-TV-Modelle werten. In Deutschland scheinen beide Geräte zwar noch in ausreichender Zahl auf Lager zu liegen, aus anderen Ländern wird jedoch gemeldet, dass der Bestand in den Ladengeschäften von Apple schwindet.
HomePod mini too. https://t.co/XWGe9g82My
— Mark Gurman (@markgurman) October 14, 2025
Auch wenn solche Lieferverzögerungen nicht zwingend ein Beweis dafür sind, dass Apple in Kürze überarbeitete Versionen dieser Geräte vorstellen wird, deckt sich dieser Zustand mit den allgemeinen Erwartungen in Bezug auf diese beiden Produktreihen. Die Markteinführung der aktuellen Generation von Apple TV jährt sich im kommenden Monat zum dritten Mal und der HomePod mini wurde sogar seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert.
Vorbereitung für die neue Siri
Für eine Überarbeitung von Apple TV, dem HomePod mini und auch dem vor zweieinhalb Jahren vorgestellten großen HomePod würde sprechen, dass diese Geräte derzeit alle noch nicht auf die Funktionen von Apple Intelligence zugreifen können. Dafür reicht schlicht die Rechenleistung in den bislang hier von Apple verbauten Prozessoren nicht aus.
Besonderer Zeitdruck herrscht diesbezüglich allerdings nicht. Interessant wird die Integration von Apple Intelligence in die HomePods und Apple TV wohl erst mit der für Anfang 2026 erwarteten grundlegenden Überarbeitung von Siri. Apple musste die für seine Sprachassistentin angekündigten erweiterten Funktionen von Apple Intelligence bereits mehrfach aufschieben.
Trotzdem könnte Apple eine Veröffentlichung neuer Modelle noch in diesem Jahr bevorzugen, nicht zuletzt mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft.
Ich hätte viel, lieber M5, Pro und M5 Max in den neuen MacBook, Pros.
Komplett Banane, dass sie es aufteilen, aber es wird seine Gründe haben
Wofür braucht man denn eine neue Apple TV? Das Teil hat immer noch vielmehr Leistung als man für die Kernfunktion jemals brauchen wird. Die Apple TV ist immer noch jedem TV-OS haushoch überlegen. Wenn überhaupt, dann würde ich es begrüßen, dass sie wesentlich kleiner wird, so wie ein Fire-TV Stick. Meine hängt zwar bereits hinter dem TV an der Wand, aber mein nächstes TV wird noch wesentlich flacher sein und den würde ich gern noch dichter an die Wand hängen können – dann wird es knapp.
Denke mal für die Games sollte deutlich mehr Leistung nützlich sein
Welche Games?????
Klar. Hoffentlich erwartest du keinen M Prozessor, oder sogar die Pro-Modelle, >16GB RAM und eine ausreichend große NVMe in einem AppleTV für 189€.
Muss ja kein m5 sein reicht ja auch ein aktueller A Chip locker aus ram kostet in den Einkaufsvolumen auch fast Nichtsmehr und NVME Flash Chips sind auch billig.
16GB ddr5 kosten Apple im EK maximal 30$
256 GB NVME 20-25$
Der Prozessor wird das teuerste sein aber nachdem die ja von Zulieferern Produziert werden und nicht zugekauft werden müssen sind die jetzt auch nicht exorbitant teuer wie normale Intel oder AMD Prozessoren.
Kauf einen Mac mini.
Niemals zahlt Apple 30$ für 16gb.
Ich persönlich hoffe auf 120Hz Support, sodass der OLED voll ausgenutzt wird.
War auch mein erster Gedanke. 120 Hz ist ein Muss.
Nur weil du es nicht brauchst, heißt es ja nicht, dass es überflüssig ist.
Gibt Leute wie mich, die würden sich gerne ein zusätzliches Apple TV kaufen aber bei den aktuellen Gerüchten kauft man natürlich ungern die 3 Jahre alte Hardware. Da heißt es dann: Abwarten.
Grund steht ja unter anderem im Text: Apple Intelligence funktioniert nicht mit den dort verbauten Prozessoren. Wenn Apple das konsistent in allen Produktbereichen nutzen will ist ein entsprechendes Upgrade obligatorisch.