Apple TV und HomePod: Kommen auch hier noch neue Modelle?

Nachdem Apple gestern auf einen Rutsch neue Versionen des iPad Pro, des kleinen MacBook Pro und der Vision Pro vorgestellt hat, stellt sich die Frage, ob das bereits alles war oder ob wir in diesem Jahr noch weitere Apple-Produkte sehen werden. Ganz oben auf der Warteliste stehen Apples Set-Top-Box Apple TV sowie der HomePod mini.

Als Hinweis darauf, dass die Markteinführung weiterer neuer Apple-Produkte bevorsteht, lässt sich die sinkende Verfügbarkeit des HomePod mini und der aktuellen Apple-TV-Modelle werten. In Deutschland scheinen beide Geräte zwar noch in ausreichender Zahl auf Lager zu liegen, aus anderen Ländern wird jedoch gemeldet, dass der Bestand in den Ladengeschäften von Apple schwindet.

Auch wenn solche Lieferverzögerungen nicht zwingend ein Beweis dafür sind, dass Apple in Kürze überarbeitete Versionen dieser Geräte vorstellen wird, deckt sich dieser Zustand mit den allgemeinen Erwartungen in Bezug auf diese beiden Produktreihen. Die Markteinführung der aktuellen Generation von Apple TV jährt sich im kommenden Monat zum dritten Mal und der HomePod mini wurde sogar seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert.

Vorbereitung für die neue Siri

Für eine Überarbeitung von Apple TV, dem HomePod mini und auch dem vor zweieinhalb Jahren vorgestellten großen HomePod würde sprechen, dass diese Geräte derzeit alle noch nicht auf die Funktionen von Apple Intelligence zugreifen können. Dafür reicht schlicht die Rechenleistung in den bislang hier von Apple verbauten Prozessoren nicht aus.

Besonderer Zeitdruck herrscht diesbezüglich allerdings nicht. Interessant wird die Integration von Apple Intelligence in die HomePods und Apple TV wohl erst mit der für Anfang 2026 erwarteten grundlegenden Überarbeitung von Siri. Apple musste die für seine Sprachassistentin angekündigten erweiterten Funktionen von Apple Intelligence bereits mehrfach aufschieben.

Trotzdem könnte Apple eine Veröffentlichung neuer Modelle noch in diesem Jahr bevorzugen, nicht zuletzt mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft.