FaceTime für Videochats auf Apple TV 4K verwenden

Wenn all diese Vorbereitungen abgeschlossen sind, könnt ihr FaceTime-Anrufe direkt über die neue FaceTime-App von tvOS 17 aus initiieren oder auch bereits laufende Telefonate von einem iPhone oder iPad aus mithilfe der Funktion „Anruf zu Apple TV bewegen“ an den großen Bildschirm übertragen.

Insert

You are going to send email to