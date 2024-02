Evernote rudert zurück: Mehr Funktionen für Gratisnutzer

Die Anbieter der Notiz-App Evernote haben sich mit den zuletzt vorgenommenen Einschränkungen bei ihrer Gratisversion möglicherweise verkalkuliert. Der jetzt angekündigte Rückzieher lässt und dies zumindest vermuten, denn insgesamt 14 bislang nur für zahlende Evernote-Nutzer verfügbare Funktionen stehen jetzt auch im Rahmen des kostenlosen Angebots zur Verfügung. Es hat den Anschein, als wolle man bei Evernote verbleibende Nutzer bei der Stange halten oder gar abgesprungene Kunden zurückgewinnen.

Gravierende Einschränkungen wie die seit Ende vergangenen Jahres gültige Beschränkung der kostenlosen Evernote-Konten auf maximal 50 Notizen und ein Notizbuch bleiben allerdings erhalten.

Die neuen Lockerungen wirken sich in erster Linie auf den Leistungsumfang beim Umgang mit den gespeicherten Daten aus. Beispielsweise haben nun auch nicht zahlende Evernote-Nutzer die Möglichkeit, ältere Versionen einer Notiz mithilfe des Notizverlaufs anzeigen und wiederherzustellen sowie auch ohne Internetverbindung auf ihre Notizen zuzugreifen. Notizen und Notizbücher werden automatisch dann synchronisiert, wenn der Online-Zugriff möglich ist.

Weitere bislang nur mit einem Personal- oder Professional-Abo von Evernote, jetzt aber für alle Nutzer verfügbare Funktionen sind die Möglichkeit, PDF-Dateien zu kommentieren und zu exportieren, mit dem Smartphone Visitenkarten zu scannen oder eine Vorschau auf in einer Notiz gespeicherte Tabellen-Arbeitsblätter zu erhalten.

Basisbeschränkungen bleiben aber mehr Flexibilität

Gratisnutzer haben darüber hinaus jetzt die Möglichkeit, E‑Mails per Weiterleitung in Evernote zu speichern oder auch umgekehrt eine Kopien einer Notiz per E‑Mail zu teilen. Zudem stehen in der Basisstufe von Evernote nun auch leistungsfähigere Suchfunktionen zur Verfügung.

Eine Übersicht aller nun auch für kostenlose Evernote-Konto freigeschalteter Funktionen findet ihr hier. Die verschiedenen von Evernote angebotenen Tarifstufen lassen sich hier vergleichen, als Jahrespauschale bezahlt man für Evernote Personal 99,99 Euro und für Evernote Professional 129,99 Euro.

Evernote kämpft wohl schon längere Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten und schwindenden Nutzerzahlen. Der Dienst wurde Anfang 2023 vom App-Verwerter Bending Spoons übernommen.